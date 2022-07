Del saque somos carnecita... La historia de Mr. Chipi en trome.pe, donde cuenta la bronca entre el ‘Puma’ y el ‘Checho’, ha traído cola. Mis causas me timbran y me la narran con lujos y detalles. Dizque todo empezó en un partido en la cancha del ‘Monumental’. José le dice a Sergio que toque el balón porque como sea quería meter su gol y desperdiciaba situaciones donde habían compañeros mejor ubicados. El delantero lo mandó a la mela y se retaron a pelear en el vestuario. Allí se agarraron a puño limpio y el ídolo crema lo levantó en peso y tuvieron que separarlos porque lo iba a rematar. Luego Teddy Cardama los citó en su oficina y arreglaron el tema. La neta es que ya es la segunda derrota conocida del atacante que tenía fama de boxeador. Es el ‘Rocky’ más malo y manco que hay en el fútbol. El otro que lo abolló es el ‘Burrito’ Mariño que es bajito y flaquito. Rexuxa...

Me pasan la voz que ese ‘enano’, que es mitad ‘perucho’ y mitad ‘charrúa’, está motivadito porque ha regresado con fuerza a ser titular y nuevamente camina por San Isidro mirando a quien no debe, pero le hace bien. Aseguran que es un viejo cariño que volvió a aparecer y lo tiene mejor que antes. Algunos no son los mismos con plata que cuando están misios. Hay otros que funcionan con un pantaloncito y se estancan con cualquier cosita. Ayayayay...

Bien la mamacita de Tita, la voleibolista más sexy del país. Aprovechó el feriado, sacó la tarjeta Visa y se llevó a sus viejitos a Máncora. La morocha es pilas y chapa por todos lados. Cobra en su club de vóley, recibe por el programa de cable y encima vende cachorritos de raza. Lo bueno es que cuando le ponemos algo en la columna lo toma con humor. No como su amiga y pinky que te desea el mal por las redes. Así es…

El equipo más querido de la ‘Ciudad de la eterna primavera’ anda de mal en peor y todo porque el grupo está partido. El responsable es el paisano del ‘Chavo’, un pelotero que camina por la ciudad toda la noche y siempre con una lata de cerveza en la mano. El charro se ha enfrentado varias veces a ‘Zlatan’, que siempre le reclama por qué no se cuida. Qué feo… Me voy, soy fuga

