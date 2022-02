Del saque somos carnecita... ‘Bombardero, ayer has agarrado carne con tu pastillazo del Día de San Valentín. Toda la gente está molesta en el barrio porque nuestras mujeres, como te conocen, te leen y creen.

El Día de la Amistad fue el día de la enemistad. Han estado intensas todo el día. Pon en tu columna que todos los hombres no son iguales. Hay algunos que son fieles y se portan bien. O quieres que te larguemos, ja, ja, ja’, es uno de los wasapitos que me escribió mi brother del Callao.

La neta neta es que no pongo las manos al fuego por nadie. Ni por mis amigos ni por mis familiares varones. Y si me quieren largar, les doy el visto bueno. Entre gitanos no nos vamos a leer las cartas. Yo amo a mi señora hace 28 años. Y todos y todas lo saben. No hay misterio. Duermo como un bebé. Sí, señores...

Carrillo defiende a los ‘4 fantásticos’: “Son los top que ha tenido Perú”. Video: La Lengua.

ESTÁN QUE LE COMEN EL CEREBRITO AL GOLEADOR DE MODA

‘Acasexo’ se busca la vida y trata de recursearse con buena ley. Se gastó sus ahorros como futbolista y ahora busca recuperarse incursionando como representante. Tiene sus contactos por su paso por España y por eso está que le come el cerebrito al goleador de moda.

El que la rompió en los amistosos de la selección y ante Ecuador por Eliminatorias. Y que está fino en la Liga 1. El muchacho no le ha dicho sí, pero tampoco no. Por eso el exzaguero se mueve para colocarlo y salir de ‘michi michi’.

Que lo timbre a David Bisbal, que es hincha del Almería y es su causa. A lo mejor le hace el puente. Y no va ser... Me pasan la voz que el ‘Chaval’ se acharló y el sábado estuvo en el Hipódromo de Monterrico viendo cómo ganaba uno de sus caballos.

Cristian se portó elegante con los que lo reconocieron y puso buena cara. Accedió a selfis y regaló sonrisas. La firme es que se tiene que centrar totalmente en Alianza Lima y nada más. Por último, contrata un ‘Pizarrón’ para que le limpie el popó a tus animales. Así es...

El ‘Cabezón’, además de antipático, es inteligente. No es sonso ni huevo sin sal. Ha hecho un contrato serio con Cruz Azul. Si lo botan, tienen que pagarle un señor billetón. Fácil pasa el palo gringo.

Y si se quiere ir, como se rumorea, que no creo, también tiene que abonar un buen ‘drilo’. Así que tiene que aguantarse que hayan botado a su amigo el gerente deportivo y hayan contratado a uno que no le cae bien.

Me gustaría saber por qué le bajó el pulgar a ‘Yoshi’. Es el jefe y tranquilamente pudo abogar para que le renueven. Es peruano y salieron campeones. Rexuxa... Me voy, soy fuga...

