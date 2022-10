Del saque somos carnecita... Por siaca, le aviso al ‘Ratón’ que el ‘Cabezón’ le está haciendo seguimiento. Todo va a depender que se mantenga en el mismo nivel. Pero lo más importante, que se porte bonito en su vida privada. Un ampay, una indisciplina o cualquier joda, lo manda al sótano diez. Allí sí se despide de toda posibilidad de volver por última vez a la selección. Así que a su viejito, hermanos y gente que lo quiere, ayúdenlo, denle una mano. Aléjenlo de las malas juntas, tentaciones y ‘tombitas’. Anda en provincia por su mala cabeza. Hay una luz y que no la apague. Incluso me datean que el ‘Pepón’ estaría dispuesto a interceder para que lo convoquen porque considera que en el uno contra uno no hay uno mejor en el medio. Coincido totalmente con su entrenador. Así que solo depende del jugador. Sí, señores...

EL BOMBARDERO LE DA CON PALO A MELISSA

La neta es que ahora ‘cuernean’ a los hombres y después se hacen las víctimas, las pobrecitas. Les dan pantalla y dicen: ‘Vivía en una jaula de oro, pero no era feliz’. Esa es la barreta, tango o argumento más barato que he escuchado en mis años de caminante. Si no amas a tu pareja, si no te sientes cómoda, no lo soportas, te separas y se acabó el asunto. Por qué el engaño, la deslealtad. Una dama elige el camino correcto. Si fuiste infiel, reconócelo de corazón. Y cambia. Aunque el tramposo y tramposa solo descansan. Ayayayayay...

Han hecho la del ‘Chavo’ en el Rímac. Sus inferiores antes eran potentes, fuertes, respetadas y tenían tantos chamacos que nutrían a todos los clubes de la Liga 1. Eso ya es pasado. Simplemente porque han fichado chistosos en las canteras. El primero es un barbón con pinta de hippy que ya hizo historia por ser el primero en no clasificar a las finales del torneo de reserva cuando antes campeonaban con un mes de anticipación. Ser ‘carrito chocón’ en su época de pelotero fue suficiente para que chape la categoría. El otro se puso el buzo de los juveniles porque estuvo unas semanas en la academia del PSG de Miami. Quizás su fuerte sea el soccer americano o medicina deportiva. Es que de jugador destacó en los tópicos, rehabilitaciones y salas de operaciones. Noooooo...

El empresario-comentarista y su aparato mediático mueven sus fichas para colocar como sea para el próximo año a un parrillero que estuvo en el ‘Rojo matador’. Lo venden con que revolucionó el fútbol y que merece una Sub-17 de la Videna. Lo que nunca dicen es que mandó pa’ La Habana antigua a Binacional y la libró por su reclamo en mesa. Se quedaron en Primera por una movida dirigencial. Estos, por monedas y agarrar su comisión, ofrecen cualquier ‘paquete’. Por eso, filtren, averigüen, pregunten. No se dejen sorprender. Y no va ser... Me voy, soy fuga.

