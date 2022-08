Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Me cuentan que el ‘Cabezón’ borró de su lista al ‘trompetista’ para incluirlo en su equipo de trabajo. Es que se dio cuenta de que era uno de los ‘conversa por gusto’ que no aportaba nada cuando el ‘Tigre’ pedía ayuda y no lo ha visto crecer ni prepararse en el extranjero. Ni siquiera por ser compadres le lanza un salvavidas.

TE VA A INTERESAR: EL GATO QUE LE GUSTA LA CHELA SIGUE EN BUSCA DE ‘PESCADITOS’

El hombre sabe que la calle está dura y por eso le está calentando la oreja al ‘Metrosexual’ para que lo ponga en el puerto. Asuuuuuu...

La pelea por el Clausura se ha puesto más apretada que los pantalones que usan las hermanitas Serpa. Cristal y Alianza perdieron dos puntos y los más beneficiados de la fecha fueron Grau y Melgar. Lo de los celestes es preocupante, porque en casa, con un hombre más, nunca encontraron la fórmula para desnivelar.

Parece que el libreto se les agotó y hasta ahora ese ‘enano’ que han traído de Argentina sigue sin demostrar su magia. Todo apunta a que será otro que viene a estafar en sus últimos años en la pelotita. Y no va cher...

El nuevo invitado de 'La fe de Cuto', Edson 'Cheta' Domínguez, habló sobre su paso en el país de Centroamérica y recordó cuando pidió ceviche pues extrañaba mucho nuestro país.

A propósito, en el Rímac están que se jalan los pelos. Después de varios años peleando y ganando el campeonato de reservas, ahora quedaron eliminados y más de uno cree que se apuraron en darle el buzo a un pelucón ‘florero’ con pinta de hippy. Eso pasa cuando no quemas etapas y crees que por ser corajudo y correlón te alcanza para ser entrenador. Ayayayyyyy...

AL CHAMACO ASCUES NO SE LE SECA LA GARGANTA COMO A SU BROTHER

Varios clubes tienen en la mira al chamaco Ascues de la ‘Franja’. Queda libre a fin de año y están que le revientan el celular a su representante. Dicen que desde el Misti han sacado ventaja con una jugosa oferta. Lo bueno es que al volante no se le seca la garganta como a su brother. Nooooooo...

Bien el ‘cachetón’ Paulo Albarracín. El chalaco está organizando una actividad para apoyar a su causa Aron Torres, que está malito de salud. El exrosado viene recolectando camisetas de colegas para sortearlas y ya tienen aseguradas las xeneizes de Zambrano y Advíncula. Ojalá que el ‘man’ de su equipo se meta la mano al bolsillo porque los gastos son muchos y hasta ahora no dice ni pío. Sí, señores... Me voy, soy fuga.

MÁS INFORMACIÓN: