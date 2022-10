Del saque somos carnecita... La neta que el ‘Cabezón’ tiene que meter mano en las categorías menores de la Videna que dan pena a nivel internacional. Reorganizar todo y elegir bien a los entrenadores de la Sub-15, 17 y 20. Eso sí, que no me venga con que va a traer técnicos mexicanos porque ahí sí la gente va a volar.

Aquí hay profesionales que son enfermos del trabajo y no aguantan indisciplinas. Y otra cosita, que no se deje llevar porque fueron cracks, que eso no garantiza ni mela. Con ese pergamino, Pelé habría ganado 10 Champions. Lo que vale es la capacidad, estudios y experiencia en menores. Eso que ‘es mi causa’ o ‘le debo un favor’ te lleva al fracaso. Sí, señores...

Por siaca, hay un run run fuerte que en el Rímac se viene una limpieza de locos. No se salva ni la ‘Mosca’ así campeone. El técnico no se hace paltas porque su ‘chanchito’ está gordito y sabe administrar sus monedas. Además, tiene la puerta abierta en Bolivia, donde hace excelentes campañas. Laburo le va a sobrar.

Hugo 'El Cholo' Sotil contó en la segunda parte de su entrevista en 'La fe de Cuto' la vez que se reunió con figuras importantes del balompié latinoamericano y cómo pasó vergüenza por una incómoda pregunta al ídolo brasileño Pelé.

Los que están desesperaditos son los ‘buitres’ que comenzaron a timbrar para ofrecer a sus recomendados. Pero se fueron de pepa porque a toditos les colgaron el celular. Curuju...

SON DIRECTIVOS DE CASUALIDAD Y PORQUE NACIERON EN CUNA DE ORO

Hay dirigentes de un club grande que creen que todo lo solucionan con dinero. La inteligencia no se compra en la bodega. Ni el talento. Esos son directivos de casualidad y porque nacieron en cuna de oro. Son tan incompetentes que ni siquiera pueden convencer a una jugadora. Una uruguaya, que juega en el equipo de la final de la Javier Prado, los arrochó mal.

Le pusieron sobre la mesa un año de contrato con un sueldo atractivo para que los refuerce en la Copa, pero la charrúa les dijo ‘más pallares con tallarines’. Ni con plata hacen gestión. Qué feo...

MIS RESPETOS PARA EL ‘AVESTRUZ’ CARTY

Mis respetos para el ‘Avestruz’ Carty. Pasa los 50 y está cerca de los 60, pero su ‘máquina’ parece del año. Fácil hace más de 8 kilómetros por partido. Tiene más físico que varios ‘choclones’ que han venido a estafar y cobran como estrellas.

Hace poco lo vimos en un amistoso de rankeados y dejaba a la gente como postes y conos. Un defensa lo reventó y le sacaron amarilla. ‘También sácale a él, es abusivo para correr’, le recriminó el amonestado al árbitro. Rexuxa... Me voy, soy fuga.

