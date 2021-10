Del saque somos carnecita... La firme que el caso de Icardi y Wanda es para hacer una serie. Fácil sería un boom en Netflix y tendría más rating que esa idiotez de ‘El juego del calamar’. Si Michelle Alexander se pone las pilas haría una novela basada en una relación que empezó cuando un jugador lleva a su amigo chibolo para que se hospede en su casa y este lo atrasa con su esposa. Resulta que el delantero del PSG andaba ‘podrido’ porque sospechaba que ‘Maxi’ López le estaba ‘tirando maicito’ desde hace buen tiempo a Wanda, la invitaba a salir, a tomar café, a verse a solas para ver cosas de sus hijos. Mauro no aguantó y le pidió revisar su celular. Ella exigió lo mismo. Y ahí perdió el pelotero. La rubia encontró los chats de las conversaciones que él tuvo con la ‘China’ Suárez, la manzanita de la discordia, y reventó el chupo. Mauro, como todo tramposo, intentó morir negado para reconciliarse, pero ella lo está haciendo sufrir y no desea dar su brazo a torcer. Asuuuuuu...

Pero la historia no acaba ahí. La tercera en el triángulo pasional es una actriz en todo sentido. Cuando se hizo pública la ruptura de Icardi y Wanda, ella hizo su papel de ‘canalla’. “No los conozco. No me metan en sus cosas. Estoy en otra, además acabo de salir de una relación”, aseguró. Pero la mentira tiene patas cortas y la echaron en cancha. Un allegado confesó que hace poco la ‘China’ hizo una videollamada con Wanda: “Tenemos que vernos”, le dijo. Al mismo estilo de la película ‘Atracción fatal’. O sea ya tenía planeado arruinarle el matrimonio al atacante. La neta que hay algunas que son capaces de hundirte sin medir consecuencias. Esta novela fácil tiene para varias temporadas. Qué palta...

Me cuentan que varios clubes andan preguntando por un delantero extranjero que la viene rompiendo en un equipo sureño. Dentro de la cancha no hay dudas, el problema es que tiene buen diente y luego de las comidas le gusta tomar bastante ‘agua de cebada’. Un par de ‘grandes’ ya lo borraron de su lista de refuerzos. Nooooo...

Me voy, soy fuga.