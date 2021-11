Del saque somos carnecita... La neta es que el caso de la actriz sigue dando de que hablar. Capítulo a capítulo. Yo la tengo clara. Por algo aquí nacieron y se hicieron famosas esas frases: ‘La trampa no cambia, solo descansa’ y ‘Son actrices’. Esa muchachita tiene trabajo, fama, carro, dinero y encima había conseguido un chico tranquilo que había pasado por alto hasta lo de ‘Langostini’. Tenía un hogar, una hija, todo para ser feliz. Pero todo era cuestión de tiempo. Hace seis meses era el hombre perfecto, ahora grita en sus comunicados que no lo ama. Yo siento un profundo respeto por la mujer decente, trabajadora, emprendedora, que tiene valores y no por algunas que de la noche a la mañana abandonan sus familias por una calentura. Todos la tienen volteada, así quiera hacerse la víctima. Por eso escuchen cuando la gente que te ama te aconseja. Sí, señores...

Me pasan la voz que el técnico que ganó la fase 2 ha hecho su peor negocio. Se ha juntado con el jefe de equipo que les pide plata prestada a los jugadores. Se conocieron en Santa Anita y le propuso el business de armar una academia para niños. Le pidió para los trámites cinco ‘lucas gringas’ y desde allí, con el cuento que estaba con la cabeza en perder la categoría, no le responde y no lo va a hacer, porque el patita es especialista en cabecear a la gente. Les doy los tres primeros nombres de los ‘damnificados’. El ‘chato’ Paolo, el ‘Potón’ y el charrúa Leal. Y no va ser...

Me avisan que ese padre e hijo que manejan al club del ‘ombligo del mundo’ que salvó la categoría en la última fecha, llamaron a diez entrenadores y a todos les ofrecían el equipo. La respuesta fue que aceptaban, pero como saben que son bipolares y te botan vayas bien o mal, pedían incluir una cláusula para que les paguen todo su billete si los sacaban del cargo antes de tiempo. No quisieron aceptar esa condición y decidieron seguir con ‘Julinho viejo’, que no le importa el maltrato. Qué feo...

Por siaca, hay un run run que un chamaco del Delfín, y cuyo nombre empieza con J de John y apellida con V de Vega, anda triste y bajoneado. Se peleó con su cumbiambera que tiene alma bella. Lo peor de todo es que ni bien terminaron, sus colegas empezaron a escribirle a la flaca. Noooooo...

Me voy, soy fuga.