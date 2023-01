Del saque somos carnecita... Llegamos a un Año Nuevo y la firme que el más grande deseo de los hinchas es que se acaben los papelones internacionales. Ya estamos hartos de ser la ‘mazamorra’ y el budín con pasas del continente y que todos los clubes rivales nos vean como los facilitos, las lornas, a los que les sacan puntos de visita y local.

Muchos dirigentes solo se preocupan en clasificar a una Copa, sin ansias de competir, y todo para recibir el billete que da la Conmebol. ¡Ah! Y ya dejen de reforzarse con ‘choclones’, rotos y desbandados que no aportan nada a los chibolos que recién aparecen.

Que se trabaje más en menores, que se formen atletas y se nutra de nuevos valores a la selección, porque estas Eliminatorias serán cada vez más peleadas. Aprendamos de lo que vimos en el Mundial de Qatar 2022. Sí, señores...

Inicios difíciles. Roberto 'Malingas' Jiménez reveló en 'La fe de Cuto' las actividades que realizaba cuando comenzó en el fútbol profesional.

Ya me contaron que el Chato al que le encanta la chela y la cumbia anda ganado en sus negocios por el norte del país. Las cuentas están en azul y facturando más de lo pensado, pero no por eso piensa perdonar el billete que los jeques le deben en el país de los camellos.

El hombre está decidido a venir a La Vicky porque no puede calmar su ‘sed’, porque allá está prohibido y ni la llegada de ‘CR7′ a esa liga lo hace cambiar de opinión. Curuju...

Vi al chiclayano Rick Campodónico paseando por Plaza San Miguel antes del 31 de diciembre. El norteño andaba de la mano de su esposa y llegó a la capital solo para comprarle una bicicleta a su hijita y no había podido dársela en Navidad por las protestas que hubo en las carreteras.

Aunque también aseguran que el volante estaría en coqueteos con la ‘Misilera’ y por eso aprovechó su viaje para darse una vuelta por el puerto. La verídica es que la rosada necesita jugadores de nivel cuanto antes, porque los que fichó se le fueron y el inicio de la Liga 1 está a la vuelta de la esquina.

Si los administradores no se ponen las pilas, será otro año más de frustración y pena para los chalacos que no merecen sufrir por culpa de estos ineptos. Y no va a ser...

Todo se sabe. El paisano de Neymar que acaba de llegar al Rímac no pasa a un pelotero con fama de manolarga y timbero. Lo usa poco con el cuento de que no lo ve en forma, pero la verídica es que está buscando ‘mote’ para abrirlo o esperar que se vaya solo. Por ahora los dirigentes no dicen nada, pero ya vieron que se les viene un problemón. Qué palta... Me voy, soy fuga.

