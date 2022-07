Del saque somos carnecita… Todo se sabe. Ya me enteré de que el ‘chato de bigotitos’ y que lloró en todas sus despedidas, después de los dos ampays, sigue viviendo con su ‘ñori’, pero nada de besitos, abrazos ni algo más. Ella le ha dicho que se puede quedar en casa, pero como amigos. El hombre aceptó, porque está convencido de que lo van a perdonar. La neta es que la puede librar. Si hay fuleros que meten a la amante o trampa al cuarto donde duermen con su esposa y les dan otra oportunidad. Así que a guerrear. Y no va ser...

El ‘Chato’ Renzo, después de una desastrosa gestión como gerente deportivo de un club del Callao, entendió que tenía que hacer monedas y no podía estar pensando en vivir siempre de la pelotita. Se fue a los ‘yunaites’ y allá le entra a todo. Su último recurso fue ser valet parking y sigue aumentando ‘cocos’ en propinas. Ningún trabajo es malo. Queda clarito que para hacer la diferencia en el fútbol y asegurar los frijoles tienes que irte al extranjero y con un buen contrato. Curuju….

Me pasan la voz que el ‘Pitbull’ vuelve a vestirse de corto y sin cobrar un mango, solo porque sus causas, incluidos sus familiares más cercanos, le han dicho que cuando está en actividad, no bebe , no choca, no se le va la mano con su flaca, pero sin equipo toma whisky con Red Bull y se pone bestia. No le importa regresar a las canchas, así sea en Copa Perú. Rexuxa…

El ‘Loquito del Rímac’, enterado que ya se cerró el libro de pases, se arrancó a Panamá. No fue con su flaca ni con una amiguita, se quitó con su brother y juntos comparten el mismo ‘telo’. Cuentan que su ‘batería’ maneja más fichas que él y no lo deja gastar. Asu mare... Me voy, soy fuga.

