Del saque somos carnecita... Ya me contaron que el ‘chato’ que le encanta la ‘chela’ volvió al ataque con una chica que se hizo conocida por hacerse ‘selfies’. Ellos tuvieron una historia hace varios meses y el muchacho parece que desea abrir nuevamente la puertita, aunque no se regala y la busca por amigos en común. Está apurado por una ultimita, porque el ‘Cabezón’ no le aguantará sus engreimientos como lo hizo el ‘Tigre’, que le perdonaba todo. Curuju...

Me datean que está en Perú un marcador izquierdo que desapareció ante los ‘canguros’. El hombre quiso regresar con una cubanita, pero la condición era que no haga shows bailando en ropa interior. Ella le dijo ‘más pallares con tallarines’ y ahí nomás. Sabe que igualito la va a volver a buscar. Asuuuuu...

Ya me enteré de que el ‘Motorcito’ está desesperado, porque los hinchas ya se cansaron de poner billete y no hay resultados. Chambean a la gente que necesita billete y solo pagan parte de la deuda original y no la que creció con intereses en todos los años. Lo más rico del negocio es que el expelotero se queda con la ‘arruga’ actual, que es como cinco veces más. Es tan ‘car’e palo’ que cuando el equipo pierde, se pone a maletear. Qué feo...

Me avisan que ‘Chiquito’ se reunió con tres dirigentes vecinales para ofrecerse como regidor del primer partido que lo busque y nadie lo empelotó. Solo hubo una oferta para ver si ponía su carro para la campaña, pero como hace tiempo no tiene ‘nave’, no pasó nada. Cuando ya no estás en la nombrada y sin monedas nadie te para balón. Asuuuuu... Me voy, soy fuga.

