Del saque somos carnecita... Carlos Zambrano y Luis Advíncula hoy pueden dar otra vuelta olímpica en Argentina y en la mismísima ‘Bombonera’. El título sería un lindo regalo que le podría dar el ‘León’ a su viejita que está de cumpleaños y es la que lo llevó de la mano a todos los potreros, terrales y canchas cuando era infantil y juvenil.

La tía Mara, la jefa de la familia y del Callao como la llama el ‘Tigre’, es la que manda en casita. De allí viene el temperamento del zaguero de Boca Juniors. Fijo que bota la casa por la ventana. Lo único que le pido a la doña es que no contrate para el tono al fotógrafo personal de mi goleador y hermano Marco. ‘Señito’, que vengan muchos años más llenos de salud...

Ya me contaron que el chato que no puede vivir sin su ‘chela’ está empatado con el abogado del ‘Profesor’. Han compartido una buena ‘jama’, se han grabado juntos y por eso se siente poderoso y seguro de lo que hace. Se está codeando con el poder. Y no va cher...

Horacio Baldessari recordó con 'Cuto' la vez que sobornaron al equipo que él dirigía y cómo denunció de una forma muy peculiar a nivel nacional.

Me avisan que la gran responsable de la desconcentración de un técnico ‘florero’ es la contadora que vive cerca del ‘Pentagonito’. Ella le está quitando tiempo, no le deja revisar videos y encima lo manda a dormir temprano. A la edad que tiene el tío, cada vez que se escapan duerme más de doce horas. Curuju...

NUEVA VÍCTIMA PARA EL ‘NEGRO ROCKERO’

Dizque el ‘Negro rockero’ encontró una nueva víctima. Se trata de un corredor de autos, que tiene todos los problemas, menos los económicos, y el exdefensa se le pegó y le ha dicho para hacer negocios juntos. Lo malo que el man pone la plata y él las ideas. Si fracasan, el pelotero no pierde nada. Huuuuummmmm...

El ‘Rei’ empezó su carrera como empresario. Dio el primer paso y este fin de mes está organizando una fiesta temática sobre ‘Halloween’. Él vende hasta las entradas y todo lo hace en Lurín, donde es local y la gente, pese a todo, le tiene cariño. Siente cerca el retiro y está bien que aproveche la poquita fama que tiene. Curuju... Me voy, soy fuga.

