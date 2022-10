Del saque somos carnecita... ‘De momento la tristeza está queriéndome pegar. Leo un libro interesante y lo dejo a la mitad. Un mensaje telefónico me obliga a comprender, que no crea en los milagos, que no espere, para qué. De momento no persigo ser feliz en un lugar, ni encontrar otra pareja que me ayude a olvidar. Es injusto y no pretendo utilizar a nadie más, en el mar de corazones solitarios naufragar... Honda, honda se me hace así la vida...’. La voz de Brunela Torpoco retumba en las ventanas de mi BMW por las calles limeñas y del Callao. Bajo a mi barrio que está movidito, timbro a la tía ‘Pelusa’ de ‘Pilo’ en la Ciudad del Pescador y le pido un delivery: un cebichito de mero para papá, un chaufa de pescado bajito de sal para mi viejita, un tacu tacu con su filete para este pechito, su porción de caracoles a la chalaca para picar y sus dos jarritas de chicha morada para almorzar en familia. No tiene precio compartir con los que te dieron la vida. Sí, señores...

Luego de la siestita, una reposadita, me comunico con mi causa Lucho Collantes para programar un partido de ‘Once machos’ contra mi Peña y hacer felices a niños en Navidad. El ‘Chino’ Miyashiro es bobo, generoso y su banda y su equipo son del pueblo. Por eso, les abunda chamba y ofertas. Están pedidos por varios canales que se los pelean para tenerlos en 2023. Eso sí, las estadísticas me favorecen en resultados. Espero que se refuercen bien para fin de año. Y pongan doce en la cancha, con el ‘Perro’ Vílchez de mantequilla. Curuju...

El hermano de la ‘Pulga’ en la Segunda división de México

La firme que hay algunos que nacen parados. El hermano de la ‘Pulga’ se fue a la Segunda división de México y para que esté tranquilo, sin preocupaciones y solo piense en jugar, si es que lo ponen, el delantero de la MLS compró una casa, con todas las comodidades y auto del año, para que se traslade. El chico no es tomado en cuenta, pero vive como si fuera el goleador del equipo. El que puede, puede y el que no, aplaude...

Si tu chibolo tiene condiciones o quiere formarse en la pelotita, solo tienes que inscribirlo en la academia del ‘Puma’ Carranza, que arranca el 5 de noviembre, en Surco. Allí aprenderán a ser buenos futbolistas y mejores personas. El ídolo máximo de la ‘U’ contará con excelentes profesores y entrenará en campos de primer nivel... Me voy, soy fuga.

