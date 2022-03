Del saque somos carnecita... Nunca he estado tan ansioso para que empiece un partido. Ni frente a Nueva Zelanda ni en la final de la Copa América de Brasil. El ‘gusano’ se me sale por la boca. Estoy con el ‘dengue’ que no me deja descansar como un bebé. Las horas se hacen largas y ya estoy agotado como si me hubiese encerrado dos días con la ‘Shey, Shey’. El estrés es una aplanadora. Te contrae los músculos y la cabecita no para de alucinar. No son nervios, ni muñecos, ni tensión. Es la incertidumbre, el misterio de un resultado que te perfila para Qatar, repechaje o la calle. No soy vidente, brujo, ni chamán. Así que esos ‘zapatos rotos’ de mi barrio dejen de timbrar y pónganse a cachuelear. Nada que adivine el score. El hincha y periodista que sientan lo que quieran. Nuestros muchachos que estén fresh, concentraditos. El que se emociona, pierde y por goleada. Sí, señores...

La frescura de Cuevita bailando el ‘Cervecero’ con el codo empinado, moviendo la carita de un lado a otro, con los brazos arriba y sueltito en las redes, es lo que necesitamos. El salud que sea después del 29 de marzo. Ronald Araújo irá de lateral derecho. Impone su talla, su temperamento, pero nada del otro mundo. Te repito, amágalo por afuera y para adentro. No le des la espalda porque te anticipa y golpea sin querer queriendo. Una cosa es un campeonato de Liga europea y otra las Eliminatorias sudamericanas. Cristiano no tendría ni 20 goles y con la chompa de Brasil. Chato, encáralo, encáralo, que en una, dos o tres vas a pasar. Tírate en el área, actúa como cuando te descubren y mueres negado. Así es...

Escucho y leo que Luisito Suárez es un crack, un cazador, un ‘animal’, un ‘sicario’ y es cierto. Pero para Alexander Callens son datos para tener en cuenta y punto. El chalaco no se hace paltas porque desde su niñez dormía arrullado por las balas en su casa de San Judas, en el Callao. Este ‘Pistolero’ no tiene un arma. Así que te lo regalo para que lo destrabes con tu fútbol. El ‘León’ Zambrano creció en el rico Gambetta, donde el tren que pasa por el riel era su alarma para despertarse e irse a entrenar. Por viveza, no nos pueden terciar. Pilas, recontrapilas, mi gente. Y no va ser...

¿Cómo me imagino el choque?

¿Cómo me imagino el choque? Duro, muy duro. De mucho contacto. Muy físico. La lucha será brutal en el mediocampo. Orden, circulación y paciencia es la guía para competir y traer algo en la valija. No hay margen de error. Ni para ellos ni para nosotros. Un fallo puede mandar a la mela toda la chamba. Por los estilos, creo que Uruguay saldrá en quinta velocidad y con doble caja: automática y mecánica. Nos arrollan en la primera media hora o van a tener que comprar batería nueva porque la recarga no les servirá. Es imposible que sostengan ese ritmo los 93 o 94 minutos. Sobre todo porque tienen algunos viejitos. Que corra el balón y se desgasten ellos. Si es al revés, vamos a sufrir. Apunten, la espalda de Diego Godín. Ya no tiene reacción ni reflejos ni velocidad. Sáquenlo de la cueva. Si lo logramos y estamos precisos en los cambios de orientación y servicios largos, se comen su plátano con leche Nestlé. Ayayayay...

No tengo que motivar ni encaballar a nadie. Si quieren entren a YouTube y miren el recital de Uribe y compañía en el 81. Es historia. Sí. Pero te hará oler la gloria y la querrás abrazar, atrapar, besar. Han pasado 41 años y el pueblo sigue comentando aquella hazaña. Le pintamos la cara a un señor equipazo y superfavorito. Si lo repiten, serán inolvidables, leyendas. Hasta sus tataranietos inflarán el pecho cuando ingresen a Google con sus apellidos. Esta tarde solo nos separa un punto. O sea nada. Estamos allí, de tú a tú. Sí se puede. Yo no creo en ustedes. Yo soy uno más de ustedes. Como todo el Perú... Me voy, soy fuga.

