Del saque somos carnecita... Ya me enteré de que la ‘Pulga’, que jugará por primera vez el Mundial de Clubes, espera volver al equipo de todos. Lo malo es que a inicios de año prefirió irse de vacaciones antes que entrenar con sus compañeros y eso hizo volar al ‘Tigre’. En San Luis lo ven mejor que ‘Gallo hervido’, pero aseguran que lo van a hacer sufrir antes de levantarle el castigo.

TE VA A INTERESAR: ‘EL TIGRE’ MANDÓ AL SOTANO AL CENTRAL QUE NO DEJÓ COJA A LA CHICA QUE INVITÓ A LA TIERRA DEL CHAVO

Como algunos de los asistentes son cabuleros al mango como el pelucón, dicen que van a convocarlo y aprovechar que ha salido campeón con su equipo de los ‘Yunaites’. Así es...

Todo se sabe. El técnico charro del equipo donde juega el parrillero que fue goleador en el Rímac, que su nombre es como un local de foquitos rojos en San Isidro, casi se queda sin chamba porque quiso arrimar al delantero sin saber que era recomendado del ‘Matador de cucarachas’.

Donny Neyra estuvo en 'La fe de Cuto' y reveló cuál era el apodo de Paolo Guerrero cuando jugaban en las divisiones menores del fútbol peruano.

Le dijo al ‘9′ que no estaba en sus planes, pero en una sonó su celular y era el ‘Guía sexual’, que ahora es uno de los bravos del club. El profesor le dijo que el atacante no estaba a la altura, pero le recordaron a quién pertenecía el pase del pelotero y no le quedó otra que tenerlo en la banca. Esos por monedas se ‘mostrean’. Ayayayyyy...

ESTÁN VOLANDO CON ‘YUCA’ EN LA VICKY

En La Vicky están volando con ‘Yuca’, un arquero que llegó para pelear el puesto con ‘Tex Tex’, pero está más gordo que Tongo. Hace meses que lo han puesto en tratamiento físico y por más que suda no baja ni un gramo. La firme que ya empiezan a mirarlo mal y dicen que se la está llevando fácil como el ‘10′. Guarda ahí...

Ya me enteré de que ‘Churrito’ le mostró calidad al ‘Rei’. Como en un inicio no entraba en los planes del entrenador, le dijo que lo ponga y que si el sacrificado era él, no había problemas. El delantero se enteró y le agradeció el gesto. Se olvidó de que chocaron con el mismo pantaloncito y ahora se abrazan como ‘hermanitos’... Me voy, soy fuga.

MÁS INFORMACIÓN