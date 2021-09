Del saque somos carnecita... La neta es que Cristiano Ronaldo es un fenómeno. Un enfermo de la chamba y del profesionalismo. Se levanta pensando en fútbol, hace el amor pensando en fútbol y duerme pensando en fútbol. Ha retornado a Manchester United y en una les ha aconsejado a sus compañeros que hagan dieta de deportistas. Tiene 36 años y parece de 20. Delgado y pura fibra. Ese come pechuguita de pollo sin aderezo, pescado a la plancha o en sudado, vegetales, ensaladas, full agüita y se acuesta temprano. Nada de trago ni chocolates. Y sus ‘canallas’ son huesitos o no avanza. Es un fuera de serie. Pero yo me quedo lejos con Messi. Aquí algunos peloteros se creen lo que no son y encima se agrandan. Chupan y tragan pura grasa. Sí, señores...

Me pasan la voz que ‘Giselo’ se fue de Ate bien ganado. El patita no es tonto ni regala un centavo. Dizque con los de la antigua administración había arreglado que todo pago era en efectivo y sin papeles. Apenas se enteró de que llegaba el cambio, pidió su sueldo completo. Renunció mismo ‘Iván Cruz’, pero se arrancó con la billetera gruesa. Asu ma’re...

Hay un run run que un seleccionado lesionado ha dicho que viene de todas maneras a juntarse con los ‘Tigrillos’. Cuentan que es por dos razones fundamentales: la primera es para que lo esperen hasta el último en la fecha triple y la segunda para encontrarse con la bailarina Gaby, que lo ha dejado marcado. El morocho andaba tranquilo, pero la conoció y anda loquito por volver a encontrarla. No hay cura para el veneno de la tramposería. Ayayay...

La firme que hay personajes que le hacen mucho daño a nuestra pelotita por la ambición de dinero. El comentarista-empresario no tiene ética y está perdiendo por goleada. Lo lamentable es que tiene tribuna y la gente le cree sin conocerlo. Por redes sociales un zaguero de un club del norte lo destrabó mal. Los jugadores que no representa son limitados, pero los suyos los mejores del medio. Qué feo...

La mamacita de Mirtha, la voleibolista de mejores piernas del Perú, juega con el ‘bobo’ de sus hinchas. Hace sus transmisiones en vivo y los mañosos la invitan a salir y ella responde que si quieren verla, vayan el fin de semana a comprar la frijolada que está vendiendo en su casa y allí pueden charlar un rato. Les advierto que su barrio ‘pica’, así que lleguen en Uber o carro particular y al final los embarquen. Quéeee...

Hablando del deporte de los mates, hay un rumor que Angelita Leyva no fue al Sudamericano de Ecuador porque no convocaron a su hermana. No creo, porque a la selección no se renuncia por un capricho. Ni el estrés, ni el cansancio ni durmiendo poco son motivos para tirar la toalla. Por la bicolor uno se transforma. Si es cierto el dato, a lo mejor para volver va a pedir que nombren a su tía como entrenadora. Ayayayayay...

