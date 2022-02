Del saque somos carnecita... Por siaca, suena fortísimo este rumor. Y muchas veces, detrás del chisme está la verdad. Ya me contaron que el distanciamiento entre el delantero más querido del país y su flaca está fuerte. Dizque ella quería acompañarlo a los ‘yunaites’ y la parcharon en one.

Él le respondió que iba a tratarse de su lesión y no a pasar una nueva ‘luna de miel’. La muchacha se quedó calladita, pero sigue visitando y va a los cumpleaños de la familia del goleador. La neta es que el pelotero está buscando mote para abrirse y con fuerza. Sí, señores...

A propósito de la tierra del ‘Tío Sam’, se juntaron el arquero del ‘equipo de todos’ y un exgordito que canta salsa y dejó a su firme embarazada por otra. El temita es que el arquero lo buscó porque la pareja del ‘Protagonista’ tiene amigas muy guapas y se enamoran al instante cuando hay billetera gruesa de por medio. O sea que es candidato perfecto para la canallada. Y no va a ser..

Me pasan la voz que el más veterano de San Luis ya empezó a timbrar a su gente. Como ha llegado un entrenador a los juveniles, que no lo pasa, está moviendo sus tentáculos para que lo ataquen por todos lados. Lo peor es que cuando se cruzan se hace el ‘ciego’, sordo y mudo, y no le dice ni mela. Si tiene algo contra él, que vaya y le saque la ‘máscara’ y no utilice a otros. Ayayayayay...

‘PALOMILLA’ COMETIÓ TREMENDO ERROR

Tremendo error del ‘Palomilla’ que chambea por la avenida Javier Prado. Se ha metido con el futbolista más querido y respetado de ese club. Y todo porque le ha descubierto hartas irregularidades y se las va a enrostrar en la pepa. Incluso ha piloteado a un chistoso para que denuncie al ídolo máximo. Para nadie es un secreto que ese man se ‘mostrea’ por las monedas. Qué feo...

Me avisan que el ‘León’, quien la rompió en Inter de San Borja, Universitario y selección, hoy se viste de gala celebrando los 44 años de ‘La Resaca’, su club del Barrio Obrero en San Martín de Porres. Llegó para darle un diploma de agradecimiento al tío ‘Chimú’, que al cierre de esta edición ya dormía sobre dos cajas de ‘chelas’. Nooooo... Me voy, soy fuga.

