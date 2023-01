Del saque somos carnecita... La vida es un camino donde siempre hay que tomar decisiones. A veces son buenas y otras son malas. Y la firme que el delantero que nos llevó a Rusia 2018 se equivocó cuando prefirió quedarse en la tierra de Neymar cuando ya no estaba para la alta competencia.

Al final jugó poco y se ganó una ‘pita’. Ahora dicen que buscó comunicarse con los ‘fondeados’ para ver si esta temporada llegaba al club donde nació. Les dijo que el billete no era problema, porque su intención era retirarse con la camiseta de sus amores, incluso pidió menos que cualquier jugador del extranjero. Pero se acordaron de que cuando quisieron traerlo los arrochó feo y le dijeron ‘más pallares con tallarines’.

Por eso el ‘9′ prefirió quedarse a celebrar su cumple en el país de la samba a seguir esperando que alguien lo timbre. Asu...

‘CHAMO’ APENAS LO TIMBRARON DE SAN LUIS CHAPÓ EL CARGO

Ya me contaron que el ‘Chamo’ le tiró la toalla a ‘Plata como cancha’ a pesar de que le ofrecieron contrato por tres años. Dicen que nunca pudieron explicarle cómo le iban a pagar, porque hace tiempo que ya no invierten en el equipo. Por eso apenas lo timbraron de San Luis chapó el cargo, porque sabe que ahí la tiene segura y no tendrá presión de estar entrenando todos los días. Provecho...

Así que el ‘Poeta de la zurda’ y el ‘Tanque’ La Rosa fueron invitados por Nacional de Medellín para homenajearlos en su presentación con el cuadro blanquiazul. Ambos marcaron época en los dos clubes y la firme que a estos cracks y señores se les reconoce más afuera que aquí en su propio país. Pensar que en el Rímac tienen en un pedestal a un extranjero que es sobón con los bravos y luego habla pestes de sus colegas. Ayayayyyy...

Ya me enteré de que ese jaladito de la ‘Misilera’ aprovechó que el primer ‘metrosexual’ de nuestro fútbol terminó su contrato y no le renovó. La firme que ‘Redondo’ hizo una gestión para el olvido y el japonés sigue pasando piola a pesar de que no sabe dónde está parado. Ahora está como loco buscando refuerzos, porque ni con los utileros y guachimanes logra armar un equipo. Qué palta... Me voy, soy fuga.

