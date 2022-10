Del saque somos carnecita... ¿El ‘Depredador o el ‘Pirata’ en la rica Vicky? Si yo fuera dirigente no contrataría a ninguno. El peruano ha sido un crack de cracks. No lo discuto. Pero el tiempo y el paso de los años le pesa a cualquiera. Ya está para el retiro hace rato y la mejor prueba es el papelón que está haciendo en Brasil. Ni su película lo salva de las canas. Es hincha reconocido del equipo y, bacán, pero ni siquiera se ha ganado su partido de despedida con esa camiseta donde no tiene un partido profesionalmente. Si quiere darse el gustito con la chompa de sus amores, que venga gratis. Así de sencillito. Sí, señores...

Lo del argentino pasa por edad, convivencia. La mayoría de sus compañeros no lo quiere y no es un secreto en el camarín. Si regala equipos, casas, plata, se tapa un ojo y tiene detalles con gente que trabaja en el club y algunos hinchas, es su tema. Es vivo porque tiene recorrido y mundo en la pelotita. Aquí algunos se emocionan porque le mete goles a Stein y Binacional. Otros lo aplauden porque se tira al suelo una vez por partido. No puedes renovar a un delantero que va a cumplir 39 años. Encima siendo el segundo mejor pagado. Si fuese Zlatan Ibrahimovic, te acepto. Potenciemos a los chicos, inviertan en las menores en vez de derrochar dinero en acabados. Sí, señores...

Por siaca, en el equipo de la final de la Javier Prado ya decidieron que los refuerzos extranjeros los verá hasta el portero del Monumental menos el DT. Nadie se explica cómo recomendó a ese Yacob que no tiene nivel para la liga1. Les aseguro que en el cuadro de Leyendas del ‘Puma’ y el ‘Loco’ Vargas sería suplente. No la hace en cancha grande, imagínense en la chica, en el toque en corto, reducido. Qué manera de despediciar un cupo de afuera. Rexuxa...

‘Cheta’ Domínguez y el ‘Cholito’ Andy Pando no ganaron sueldazos

La neta que el ‘Cheta’ Domínguez y el ‘Cholito’ Andy Pando no ganaron sueldazos ni fueron transferidos a Europa, China, Arabia, pero supieron invertir sus fichas. Mientras otros se iban a juerguear, amanecer, desbandar, despilfarrar, ellos escuchaban consejos, asesoramientos y la ‘chuntaron’ en los bussinnes. El ex zaguero vive tranquilito con su negocio de tierras y el ex ‘9′ con su constructora. Los chamacos que vean este espejo. Ambos no necesitan pichanguear los fines de semana para llevar un pan a casita. Así es... Me voy, soy fuga.

