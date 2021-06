Del saque somos carnecita... Hoy viaja la selección a la Copa América con el cartel de subcampeón. La neta es que haga un buen papel y de ahí lo que venga. Lo más importante es ver y foguear los nombres nuevos. Lo de Gianluca Lapadula es para darle más protagonismo porque ya se soltó y agarró confianza. En la fecha doble que pasó, entró muy bien ante Colombia y la destrozó contra Ecuador, en Quito.

Marcos López es un lateral hecho para Eliminatorias. Falta darle más roce a nivel internacional y de selecciones, y estos partidos lo van a pulir. Santiago Ormeño nos da una opción más en ataque. Tiene somatotipo y es reconocido en la Liga de México. Falta que lo confirme con la blanquirroja. No alucinemos un Batistuta, Van Basten o Drogba.

La selección peruana presentó su camiseta oficial para la Copa América 2021 de Brasil, donde comparte grupo con el anfitrión, Colombia, Ecuador y Venezuela. Conoce todos los detalles de la nueva indumentaria que se utilizará en el certamen continental, así como en sus próximos partidos de Eliminatorias sudamericanas.

Solo necesitamos uno que la empuje. Los chamacos Lora, Iberico, Arias y García tienen la oportunidad de salir del cascarón. El tren solo pasa una vez. Sí, señores... Me pasan la voz que los antiguos utileros y profes de ‘Llabamba’, mandaron mensajes de felicitación a un delantero que está en la lista final del ‘Tigre’, pero no respondió. La muchachada no quería ‘picarlo’, solo saludarlo. Espero que el jugador haya cambiado de número y no se haya agrandado. La gratitud es la memoria del corazón. La humildad también. Curuju...

Hay un run run que un seleccionado tiene ofertas de clubes de media tabla de Turquía y ligas menores, pero solo se moverá si la guita es atractiva. Es de los mejores pagados en la MLS. Le va bien en la chamba y también en la tramposería. Dizque sigue saliendo con la hija de un político, pero que han cambiado de point para sus días de pasión. Ya no corre el Wimbledon. Está muy voceado. Noooooooo...

Bien el ‘Diamante’. Ya no se dejó sorprender como la vez pasada por el comentarista empresario que le ‘arranchó’ el buzo en el Cusco para dárselo al recogedor de conos de Marcelo Bielsa. Ahora movió bien sus fichas, hizo todo el arreglo caleta y no le dio chance de ni mela. Firmó por Alianza Universidad, donde dejará su sello porque sus equipos juegan bien. Vale... Me voy, soy fuga.

