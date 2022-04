Del saque somos carnecita… Hay los que son paganinis por naturaleza. Esos que deslumbran con regalos y platita. En criollo, pagan por amor. Y hay los que tienen detalles porque les nace y punto. Esos no se dejan presionar y son los que no se pegan ni enamoran.

Y por último, están los vividores, los café ‘Don Lucho’, los gigolós, que son lacras. Bueno, ya me contaron que la ‘Pulga’ no olvida a su blanquita de Santa Beatriz. Aseguran que en agradecimiento por el cariño que ella le dio, le ha pagado un año de alquiler en un ‘depa’ de Magdalena. Dizque la señorita pensó que se lo compraba y él solo se rio. Ayayayayay...

Solo como un consejo, hay un técnico que habla hasta por los codos, que debe trabajar más con sus jugadores y no distraerse tanto con la contadora de San Borja. Eso lo tiene entretenido y no piensa solo en su equipo. Ella no es su ‘trampa’, ya es la otra ‘patrona’, porque esa relación lleva años. Más de una temporada, ya reclama como ‘oficial’. Ojo que eso es cana. Y no va a ser…

Sporting Cristal recibió a Deportivo Municipal en el partido de la décima jornada de la Liga 1.

Me pasan la voz que el encuentro entre ‘Betoto’ y el ‘Chato’ que canta cumbia no acabó en las fotos, se prolongó varias horas y todo porque a los dos les encanta el trago. El ‘Aladino’ y el ‘Cacharrero’ no tienen ni un tema en común para conversar, tampoco manejan la misma pinta, pero en lo que son igualitos es a la hora de sacar las ‘chelas’ de la nevera. Era un reto quién volteaba más rápido el vaso. Noooooo…

Ese volante con nombre brasileno y que quiso humillar al tío ‘Agüita’, se olvidó de la salsa y el reguetón y ahora le entra al rock en inglés. No entiende nada, pero a su nuevo ‘caramelito’ parece que le gusta ese vacilón y, para quedar bien, también se pone a escuchar. Para pensando en tatuajes y hoy está entretenido por un amor. Provecho... Me voy, soy fuga.

