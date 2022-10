Del saque somos carnecita... Por si acaso, yo no soy ‘patín’ ni skateboard de nadie. No me muevo por intereses ni soy ‘chupamedias’ de futbolistas o dirigentes. Escribo la verdad duela a quien le duela. Por eso me aman y me odian. Las cosas como son. Sí, señores...

Desde ahora se los canto, el favorito a llevarse el premio a ‘Estafa del año’ es ese parrillero que llegó al final de la Javier Prado y apellida como patriarca bíblico. El pelotero, en la etapa final de su carrera, llegó recomendado por el técnico y resultó ser un cuentazo más grande que la chica embarazada. Cada vez que jugó se movió menos que una tortuga y el único que ganó fue el empresario que hizo el negocio. La verídica es que agarraron de giles a los que manejan el club. Ayayayayyyy...

Ya me contaron que el ‘Tanque roto’ no se quiere ‘quemar’ chapando el buzo de la Sub-20 porque ve la cosa más verde que el increíble Hulk. Por eso se hace el loco cuando le insinúan que agarre la chamba que dejó la ‘Máscara’. El hombre prefiere que otro se coma ese budín con pasas. Hummm...

Horacio Baldessari recordó con 'Cuto' la vez que sobornaron al equipo que él dirigía y cómo denunció de una forma muy peculiar a nivel nacional.

En el equipo más ganador de la Ciudad Imperial salen jugadores, entrenadores y más trabajadores, pero el que sigue y hace lo que quiere es uno que no pone ni un ‘mango’ y agarró poder porque se amarró con los que tienen la billetera gruesa.

UN AVISO AL ‘PELUCÓN’ SI PIENSA IR A LA ALTURA

El hombre, cuyo apellido rima con manzanilla, decide la suerte de todos, hasta se mete a decir quién juega y quién no. Desde ya le aviso al ‘pelucón’ que si piensa dejar la Ciudad de la Eterna Primavera para ir a la altura, que se cuide de ese tío, que es maletero al rojo. Así es...

Me cuentan que el comentarista-empresario y ‘Julinho viejo’ están que se agarran a cabezazos con los últimos triunfos de los ‘basureros’. Uno tenía a un parrillero listo para meterlo al guerrazo y el otro ya había conversado con un ‘barbón’ que el otro año va a meter plata en el club. Dejen trabajar al ‘Hermano’ Juan, que la está haciendo bien... Me voy, soy fuga.

