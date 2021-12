Del saque somos carnecita... ‘Chalaca’ habla fuerte y no se calla nada. Saca cara por los jóvenes y no le interesa perder su puesto en la Federación con tal que se haga respetar la bolsa de minutos. Yo lo respaldo a muerte. Si aquí fuéramos solidarios y unidos, muchas cosas no pasarían en nuestro fútbol. O sea les damos vida a viejos, estafadores, paquetes, mantequillas y ‘don nadies’ de otros países y nuestro talento al tacho de basura. Que se pierdan en el camino para después estar nacionalizando parrilleros o buscando chicos con padres peruanos para traerlos. No voy a parar hasta averiguar quién ha sido el causante de esta gran injusticia. Sí, señores...

EL GATO VIVE SU MEJOR MOMENTO

Ya me contaron que el ‘Gato’ vive su mejor momento. Tiene un dúplex en Surco, donde está recibiendo amiguitas. Algunas se quedan a dormir, otras llegan por horas y siempre les explica lo mismo: ‘Ya soy papá, ya sé lo que es estar casado, así que todo es pasarla bien y nada más’. El marcador sacó a relucir la calle, lo malo que muy tarde. Noooooooo...

Me pasan la voz que la ex del arquero que le gusta ‘pintar contento’ se casa mañana. Lo raro es que lo hará con su compañero de equipo, un volante bajito que tiene pensado festejar el ‘matri’ en una ‘Peña’. Dizque el técnico del equipo se alegró porque ahora son una gran familia, porque varios son hermanos. Ayayayayay.... Todo se sabe. Uno de los paisanos de Maduro ‘partió’ al empresario que tiene el mismo apellido del ‘Loco’ que gritó dos goles en Belo Horizonte. Cuentan que se metió por los palos y se fue con la ‘firme’. Con esta, son dos veces que le arranchan el personal. La neta que solo es bueno para picar la comisión a sus patrocinados. Con las mujeres es perdedor al mango. Quéeeeee...

‘Cachurrito’ se olvidó de las chicas y se ha dedicado a organizar eventos en la cancha de fulbito de su viejo. Se dio cuenta de que con dos años en Segunda ya no vuelve a Primera. Por eso mejor anda de promotor de campeonatos relámpagos. Ojalá que esté guardando billete y no invirtiendo en comprar cariño. Y no va ser... Me voy, soy fuga.

