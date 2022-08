Del saque somos carnecita... Yo estoy en contra de la violencia. Pero no tolero la cobardía. Hay situaciones en el fútbol que no se pasan por alto y las cosas se arreglan como varones. Las disculpas no valen cuando te atacan por la espalda. Si te pegan de frente y pierdes, caballero. Hay que ser parador. Pero si te revientan por la maleta y con la guardia abajo, eso no corre. Coincido al mil por ciento con Cristian Traverso, ex-Boca, cuando dice ‘si fuera Zambrano, estaría esperando el momento para agarrarlo’. Y si yo fuera el ‘León’, lo retaría solito para que nadie se meta ni lo defienda. Si fue macho para meter puñete, tiene que ser valiente para trenzarse ‘face to face’. Al igual que ‘Panchi’ Pizarro cuando cerró el camarín de Alianza Lima y le dio una paliza a Maestri, quien se le puso fosforito en los entrenamientos. Abajo, los compañeros fueron espectadores VIP y solo se metieron cuando el ‘Tanque’ estaba mostro. Así de clarito. Sí, señores...

EL GATO YA BUSCA NOMBRE PARA SU GATITO

Me avisan que el ‘Gato’ ya busca el nombre para su ‘gatito’. Aseguran que su novia dejó de hacer ejercicios en el gym, solo lo acompaña y lo mira mientras empapa de sudor el polo. Unos dicen que está malita de salud y por eso no entrena, otros aseguran que el pelotero ha anotado un nuevo ‘gol’. Hummmmmmm...

Ya me contaron que el chato que le gusta la chela no cambia. Se mete sus ‘chelas’ igual que antes y cuando se le sube el trago llama a Perú, pide hablar con sus ‘causas’ y se mete sus ‘loras’ diciendo que es el mejor y que les ha tapado la boca a todos. Lo malo es que cuando está sano, se pone la capucha y no habla con nadie. Noooooo...

Un datazo para mi gente del Callao. La academia Calidad Porteña hace una convocatoria para todos los chibolos con condiciones, de 10 a 18 años, este sábado 20 de agosto, a las 9 de la mañana, en el campo sintético de La Punta. Todos serán supervisados por el profesor ‘Cachetada’ Solís, descubridor de los mejores talentos del primer puerto. Así es... Me voy, soy fuga.

