Del saque somos carnecita... La firme que se veía venir. Según el programa ‘Equipo F’ del ‘Pollo’ Vignolo en ESPN, Carlos Zambrano lo reventó al ‘Pipa’ Benedetto. Todo habría ocurrido a solas, sin cámaras, ni padrinos y fuera de la cancha, donde ahí muchos son pura boquilla y se hacen los valientes porque hay árbitro y compañeros que los van a separar.

Los que conocen al defensa chalaco sabían que no iba a pasar mucho tiempo para que lo ‘parche’ a ese ‘malaleche’ que lo agarró por la espalda en el entretiempo del partido con Racing. Estoy seguro de que varios en el plantel xeneize habrán estado felices que el ‘León’ lo haya ‘gomeado’ porque lo tienen entre ceja y ceja. Sí, señores...

Ya me contaron que el ‘Inglés’ dejó de ‘patrullar’ por Chorrillos. Aseguran las malas lenguas que el hombre ya fue, porque un pantaloncito lo cortó mal. El man le hablaba hasta de vivir juntos y ella le dijo que estaba cansada de su ‘cacharro’. Asuuu...

EL GENERAL DE LA TRAMPA REGRESA CON LA OFICIAL

Me cuentan que el ‘General de las trampas’ ha regresado con la oficial. Aseguran que la doña lo perdonó y le ha dado la decimoquinta oportunidad. Lo raro es que a él lo siguen viendo por la casa de una chibola ‘veneca’. La verídica que sus lágrimas en televisión fueron de coyote, perdón, de cocodrilo. Nooooooo...

Me cuentan que ese técnico que acaba de llegar a la tierra de los ‘Zorros’ anda tranquilo, sin mirar mujer ajena, pero está a full con su agenda mismo ‘Patrón del mal’. Lo han visto timbrar a jugadores rivales y ‘pitos’. Guarda ahí… Me voy, soy fuga.

