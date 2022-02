Del saque somos carnecita... La neta que el gordito que le limpiaba el popó a los caballos del ‘Bombardero’ es un bueno para nada. Lleva meses tratando de colocar a Yoshi en algún club y no pasa ni mela. Ahora le ha dado por ofrecerlo a equipos del Perú y pide 40 mil cocos mensuales, casa, carro, premio y unos detallitos más. Lo mandaron por un tubo.

Este barboncito cree que representa a Kanté. En México, Arabia, Qatar, China y otros países que pagan capricho puede irse al techo y normal. Pero aquí no corre esa plata. Encima los dirigentes de toda la Liga 1 se han puesto de acuerdo para no pagar sumas muy altas. La falta de competencia y ritmo del volante es culpa exclusiva de ese patita que vive de la amistad con el ‘Conquistador’. Sí, señores...

Hay un ‘Viejo verde’ que se vende de hombre perfecto, el esposo ideal y postea fotos con su pareja. El temita es que cuando se mete unos ‘pomos’ le dan los diablos azules y saca las manos más que cuando atajaba. Parece que se acuerda de cositas que lo hacen volar y se pone furioso. Sus vecinos lo han echado varias veces. A la mujer no se le toca. Si murió el amor o no se llevan, se corta por lo sano y más ‘pallares con tallarines’. Y no va a ser...

Universitario presenta la "Camiseta del hincha" con aditamentos singulares. (Video: Universitario)





CHATITO SE MUEVE SINIESTRAMENTE

Por siaca, hay un chatito que lloró en todas sus despedidas, que se mueve siniestramente para ser el próximo asistente técnico en la Videna. Ya se proyectó y maletea a forro. A sus más cercanos les asegura que es mil veces mejor que el patita que toca trompeta. El problema es que tiene muchos anticuerpos. La gente de su promoción lo tiene en el sótano 10 porque lo ha tarifado de manguear cuando invita a jugar master en provincia. Asu mare...

Hay un run run que ‘Amén’ sigue recomendando entrenadores. Lo que no entiendo es cómo un parrillero que ha entrado a la historia por mandar pa’ La Habana a los zambitos de la rica Vicky y que fue un rotundo fracaso como jefe de la Unidad Técnica de los menores de la selección, tenga tanto peso y lo escuchen. La firme es que juega en pared con el comentarista empresario. Qué feo... Me voy, soy fuga.

