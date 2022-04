Del saque somos carnecita... Me pasan la voz que el ‘Loquito’ del Rímac en cualquier momento sale en un ampay porque se está regalando demasiado por el barrio de La Capilla. Él se niega con sus causas y se barretea que debe ser su clon el que visita a una chica comprometida por esa zona, pero es idéntico a su persona. Alto, tiene su buena nave y se bota que es arquero. La neta es que el hombre siempre ha campeonado con buen ‘personal’ y no tiene necesidad de partir. Pero si lo está haciendo, es porque no supera que un chato lo atrasó con su ‘Fernandita’. Nooooo...

El morocho que es de Talara, pero todos llaman como la ‘Capital de la Eterna Primavera’, se peló con un chibolo del equipo cajamarquino. Lo empezó a vacilar, a gritarle que está ‘matadito’ y lo frenaron en seco. El chamaco en one le recordó que una actriz lo dejó por un español y que la timbraba borracho pidiéndole para volver. O sea se daba valor con unos pomos encima. Lo penoso es que lo escuchaban y la rulitos se burlaba. Con ese antecedente, no puede poner al centro a nadie. Lo apagaron y bajaron la moral en un segundo. Y no va ser...

MARTINCITO NO ESCUCHA NI A SU SOMBRA

Todo se sabe. ‘Martincho’, el primer metrosexual de nuestra pelotita, no escucha ni a su sombra desde que es gerente en el Callao. Y no lo cuenta uno, sino varios que están molestos con su actitud. Ahora tiene poder y solo empelota a los más cercanos. Cuando estaba desocupado atendía a todo el mundo. Lo llamaron exjugadores y amigos para que contrate al ‘Ropero’ Flores y se cerraba con traer al popular Pablito, pero bastó un par de ajustadas de barristas y lo va a entrevistar. Están dando muchas vueltas para designar al entrenador. Este terremoto solo lo salva gente de la casa. Para qué invertir tanto en un extranjero u otro que no conoce la ‘cultura’ chalaca. Los indicados son Jorge Espejo o ‘Chalaca’ Gonzales. Así es...

La ‘Tumbao’ está en su peor momento. Los choros desmantelaron su carro. Se llevaron la computadora, el equipo de sonido y la matadora está desesperada porque había invertido sus ahorros para tener cómo movilizarse. Eso no se hace. No le queda otra que remar para volver a tener su musicalidad. Lo principal es el motor porque funciona y camina. Los accesorios poquito a poquito se los comprará. Un galán que tenga un detalle. Aunque será complicado porque le encantan los vagos. Pobechita... Me voy, soy fuga.

