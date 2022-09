Del saque somos carnecita... La firme que los ‘fondeados’ se la tenían jurada al técnico parrillero y la gota que derramó el vaso fue haber hecho jugar, cuando iban perdiendo en el clásico, al ‘10′ que todo el año se la pasó en el tópico. Como lo dijimos hace tiempo aquí, ese entrenador estaba más pintado que patio de colegio nacional. Y no va cher...

YA ME CONTARON que el más preocupado con la salida del argentino en La Vicky es ese delantero que celebra tapándose un ojo. Dicen que el patita hacía lo que le daba la gana con el aval de su paisano, incluso ya estaban peleando para que le renueven dos años pagándole un billetón. Ahora que se quedó sin padrino, lo más seguro es que le bajen el dedo. Los directivos ya se dieron cuenta de que la pegó de buenito, pero dividió al grupo chocando con un rankeado de la casa. Asuuuuuu...

Francisco Bazán recordó todos los tips que le dio la rubia conductora cuando llamó a 'Paco' para ser su co- conductor. El invitado de 'La fe de Cuto' se mostró agradecido con Gisela.

Me datean que el ‘Cabezón’ le tiene harta fe a un zambito que siempre anda con sed. Lo conoce desde que lo dirigió al pie del Misti y cree que todavía lo puede recuperar. Lo ha llamado para los ‘convocados B’ y entrene con los más chamacos, pero ya le advirtió que no habrá segunda oportunidad. A la primera que llegue con ‘turrón’ o inquiete a la gente, lo entierra en el sótano diez. Curuju...

LE HICIERON LA CRUZ A UN CHATO ANTIPÁTICO

Ya me enteré de que en San Luis le hicieron la cruz a un chato antipático que tiene su centro de entrenamiento y hace que varios peloteros se pongan bien ‘chapados’. Los infla como si fueran ‘guerreritos’ y les quita velocidad y potencia. Se olvidan del fútbol por verse como una ‘roca’. Ayayayayyy...

La verídica que el ‘Patrón del mal’ es todo un caso. Se está yendo pa’ La Habana con los ‘zorros’ y ya empezó a mover sus contactos para chapar equipo el otro año. Como sabe que ya no está en la pomada, les ha dicho que no importa si son equipo de Liga ‘one’ o ‘two’, la cosa es tener chamba. Quéeeeeee... Me voy, soy fuga.

