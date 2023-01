Del saque somos carnecita... La firme que, a veces, los futbolistas eligen mal a quien los represente y después les hacen pagar ganso. Ya me contaron que el ‘Matador de cucarachas’ fue el culpable de meter en ese ‘budín con pasas’ al chato que le encanta la chela y la cumbia.

El pelucón lo convenció de que saliera al ‘guerrazo’ de la tierra de Neymar para que se vaya a la liga azteca. Ahora, el pelotero tendrá que ‘romper el chanchito’ para pagar todo el billetazo que le piden. Ese empresario sabía que, a la larga, por esa operación iban a aparecer los problemas, pero no le importó nada porque primero estaba chapar su comisión.

A esos chibolos que recién aparecen en la pelotita les digo que no se dejen florear por esos ‘buitres’ porque después les friegan la carrera. Sí, señores...

Así que un ‘bravo’ de un club del centro que le gusta pegarla de entrenador hizo la del ‘Chavo’ con su mejor jugador. Dicen que por su goleador llegaron ofertas de clubes grandes e incluso del extranjero, pero el hombre creyó que tenía a Mbappé o Haaland en su plantel. Cuando habló de dinero lo mandaron a la mela. Para pedir sí fue bueno, pero con su gente es duro. Así no es...

‘Cholito’ adicto a la comida chatarra

Hay un run run de que el ‘Cholito’ del Rímac es adicto a la comida chatarra y los postres, por eso andaba con unos kilitos de más y no estaba rindiendo como antes. Pero como la ‘Mosca’ le permitía todo, el muchacho sabía que sí o sí iba a jugar. Ahora el brasileño lo cuadró y le avisó que si no se cuida, verá los partidos desde el banco. Curuju...

Es una vergüenza que pasen los días y nadie sabe cuándo empezará la Liga 1. Esto me huele a negocio de alguien que está desesperado por su tajada. Por siaca, yo no me caso con ninguno de los dos grupos, pero acá la Federación es la cabeza y debe resolver este ‘chanchazo’.

No se puede jugar un campeonato sin los ‘compadres’. Es como si en Argentina no jugaran Boca y River por peleas de derechos de televisión. No seas malo... Me voy, soy fuga.

