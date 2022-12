Del saque somos carnecita... El mundo del fútbol pasó la Navidad orando por ‘O’Rei’ Pelé, para muchos el más grande futbolista de la historia. La firme que me da tremenda pena ver al astro brasileño postrado en la cama de un hospital y despidiéndose de sus familiares y amigos a través de videollamadas.

Un maldito ‘cangrejo’ le está ganando la batalla al tricampeón mundial y solo queda pedir a ‘Papalindo’ por un milagro. Pelé fue un grande, una leyenda, un adelantado para su época y merece todos los homenajes sin importar banderas. Sí, señores...

Ya me enteré que el ‘Tigre’ anda palteado, porque no lo llaman de ningún lado. Cuando estaba con el buzo bicolor decía que muchos equipos lo pretendían, todo para que le aumenten los ceros en su cuenta. Ahora, los que se están moviendo para ofrecerlo son sus ayudantes que no se forraron como él. Por el momento solo le consiguen charlas por las que chapa una ‘güita’. Lo bueno es que con lo que ganó en Perú tiene para vivir tranquilito. Y no va a cher...

William 'Periquito' Chiroque brilló en la Copa América 2011, pero ¿por qué no siguió en la selección? El piurano le contó a 'Cuto' por qué no encontró espacio en la selección peruana. 'La fe de Cuto'.

El que se está dando cabezazos es el zurdo de la ‘Blanquirroja’ que celebra sus goles como ‘Pocoyo’. Por ponerse en poses de estrella no renovó hace unos meses en la tierra del ‘Chavo’ y regresó al Rímac. En estos días esperaba que lo timbren de la MLS, pero todos eran números equivocados. Al final no le quedó otra que renovar con los cheleros. La verídica es que debería buscar un buen empresario...

‘EL ENCANTADOR DE SERPIENTES’ NO PERDONA UNA

Me datean que a ese muchacho que se le iba la mano, le gusta la timba y por eso se perdió los playoff de este año. No lo sacaron del club porque sus compañeros hablaron con la directiva para que no se vaya. Pero no fue porque lo querían, sino es que debe un billete fuerte a varios en el equipo y, si se quedaba sin chamba, les iba a meter cabeza. Nooooooo...

Así que el ‘Encantador de serpientes’ organizó una fiesta navideña en un caserío de la ‘Capital de la amistad’ para hacer felices a varios niños. Dicen que bailó y se portó diez puntos, lo malo es que infló los costos para pedir colaboradores y al final se fue forrado. Ese ‘man’ no perdona una. Asuuuuu... Me voy, soy fuga.

