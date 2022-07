Del saque somos carnecita... La cosa está picante en La Vicky. Si los ‘fondeados’ no la cortan de raíz, se le puede ir de las manos. Lo peor es que ahora será el entrenador quien se coma ese budín. Ahora el parrillero está entre la espada y la pared, porque respalda al ‘10′, lo tiene en sus planes y espera que se recupere, pero al ‘Caballito’ no lo pidió, se lo impusieron, y encima se ha amarrado con el ‘Pirata’, que tiene buen respaldo en el grupo. Asuuuuu...

Desde ahora les aviso que esa bronca no se va a solucionar tan fácil. Tendrá varios capítulos más bravos que serie de ‘nachos’ en Netflix. Me cuentan que el que cobró feo se la tiene jurada al que acaba de llegar y en cualquier momento le puede sacar la fulera con un tema que le romperá el corazón. Es que le han aconsejado que no hay mejor estrategia para tumbarlo que atacando a la cabeza, sacarlo de sus casillas, hacer que se olvide de la pelotita y tumbar su relación sentimental. Ya les daré más detalles, por ahora lo dejó allí nomás...

El ‘Pelao’ que la pinta de buenito en el club del final de la Javier Prado está ofreciendo ayuda al ‘Palomilla’. Dice que todo es con buena intención, lo malo es que ya no se acuerda que en provincias siguen esperando lo que ofreció y nunca cumplió. Ese ‘man’ tiene hartos ‘anticuchos’ y los hinchas ya no lo pasan. Qué feo...

Voy por la calle, pregunto, hago mi encuesta personal, la que vale y no la que es pagada o con segunda y compruebo que ya no son tantos los que piden que Gareca siga con el ‘equipo de todos’. Yo me ratifico, para mí su ciclo acabó. Es hora de darle otro aire y estilo de juego a la selección. Pasaron siete años y no veo que el argentino haya dejado escuela. Su chamba solo fue ponerse las pilas quince días antes de cada partido y puntualmente se le pagó hasta el último centavo. Ahora se ha puesto en plan para renovar, porque desea seguir siendo el tercer técnico mejor pagado del continente. Ayayayayyyy... Me voy, soy fuga.

