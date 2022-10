Del saque somos carnecita... Ya me contaron que el más feliz con la última fecha de la Liga One es el ‘Patrón del mal’. Con los resultados que se dieron, se le presentó la Virgen porque tendrá la ‘motivación’ al por mayor.

Sabe que su equipo debe ganar para asegurar la permanencia y de paso ya se contactó con unos ‘cerveceros’ para ofrecer todo su apoyo en tumbar a su rival de turno a cambio de una ‘grati’ adelantada. Parece que las charlas van por buen camino. Curuju...

Me pasan el dato que en el próximo llamado del ‘Cabezón’ habrá varias novedades. Se daría una chance a los que nunca fueron llamados y también sería la última oportunidad para el ‘Ratón’ que viene destacando en Tarma. El chalaco tiene condiciones, su problema no está en sus pies sino en el techo. Es un chicote pelado...

Por si acaso, el chibolo que juega en un club de la tierra de Messi y está en la selección selectiva, se perdió un par de días con una muchacha del barrio de San Luis. Dicen que él tiene su firme en Buenos Aires, pero como está de vacaciones acá se dio un gustito. Ayayayayyy...

‘FELINO’ SE QUIERE IR LO MÁS PRONTO

Me avisan que el ‘felino’ al que ‘ampayaron’ bailando reguetón y besándole el cuello a una chibola que no es su novia, es el más antipático cuando no lo ponen en el equipo titular. Se molesta, entrena mal y encima maletea a todo el mundo. Parece que desea irse lo más pronto. Así no es...

Ya me enteré que ‘Churrito’ es full business. El hombre parece que ya asumió que ese es su fuerte y ha contratado a la ‘Charanga Habanera’ para que haga un show en la cancha que su viejo levantó con el billete cuando era autoridad en su distrito. Ya está de bajada en la pelotita... Me voy, soy fuga.

