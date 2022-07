Del saque somos carnecita… Este dato es de cajón. Me cuentan que el abogado del ‘Tigre’ lo ofreció para que se ponga el buzo xeneize, pero en el club le dijeron que lo que gana en Perú es imposible de pagarle y que mejor se quedara con la Blanquirroja.

Su asesor legal lo llamó para que aclare que la Bicolor es prioridad. La neta es que el pelucón no tiene ninguna oferta formal y está que la hace larga para renovar en San Luis. Asuuuuu...

TODO SE SABE. Cuando parecía que el ‘Rei’ y ‘Cachurrito’ eran causas y habían dejado su bronca pasada por un pantaloncito, volvieron a discutir y no se hablan. Dicen que casi llegan a los golpes, pero sus compañeros los separaron.

Rinaldo Cruzado fue el nuevo invitado de 'La fe de Cuto' y recordó su paso por el equipo poeta, además de contarle a 'Cuto' quién fue su peor pesadilla.

El plantel está con el patita que le gusta cantar por teléfono y es paganini, porque apoya a los más chicos del plantel. Al que lo sacaron cargado de un taxi, no lo pasan, porque es causa del bravo del club, gana como crack de Primera y corre menos que tortuga con muletas. No seas malo...

YA ME ENTERÉ que hubo una fiesta de despedida para el ‘Pájaro’ que volaron de La Vicky. La reu fue en su casa y solo bajaron los que le dan con la coba al ‘Pirata’. Por ahora no soltaré nombres, pero fácil que esto traerá problemas en la interna. Ese grupo está más partido que ‘Cortadito’. Qué palta...

Me cuentan que la ‘Pulga’ dejó buen recuerdo en la tierra del Chavo. Timbró a los dueños de su antiguo club, que está en Segunda, para que prueben a su hermano. Dicen que el muchacho la conoce, pero no tiene hambre de gloria. Hummm... Me voy, soy fuga.

