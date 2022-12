Del saque somos carnecita... Parada 64. Último partido de Qatar 2022. Clausura del Mundial. El podio espera por Argentina o Francia. Messi o Mbappé van por la eternidad. La Copa bañada de oro ansiosa por su nuevo ‘novio’. Aquel que la va a cargar, besar, acariciar, mimar, abrigar y hacer el amor como diría el ‘romántico’ Luis Advíncula.

Deseo de corazón que la ‘Scaloneta’ se consagre campeón del mundo. Es lo que quiero yo y casi todo el planeta, pero tiene que refrendarlo en el campo, donde el rival es el actual monarca del fútbol. Que las buenas vibras invadan el vestuario, ambiente y a cada uno de los 26 integrantes albicelestes y 45 millones de ‘hermanos’ que alentarán desde casita a su país. Sí, señores...

No voy visualizar nada de celebraciones. Ni siquiera comentar de táctica. A estas horas, minutos y tiempo real, la ansiedad te come las tripas. Los nervios son pastillas para bajar de peso. Y la presión y tensión te aceleran el pulso. Así seas un nene. Es imposible no hacer mente.

Uno es peruano y está entusiasmado con esta selección. Imagínense cómo estará cada gaucho y galo. El colocho, moroco, sueco, italiano, español, hindú, el de bangladesh, pakistaní, nipón, coreano y cada rincón de la Tierra se ha identificado con Leo y compañía.

Ese hahstag del capitán y sus soldados: ‘Todos juntos’ y declaraciones después de perder con Arabia: ‘No los vamos a abandonar’, ha calado en lo más profundo de cada enfermo y seguidor de la pelotita. Así es...

SCALONI SE HA GANADO A SU PAÍS

Scaloni con su credibilidad, capacidad, liderazgo y lado humano se ha ganado a su país. Ha sido jugador y eso ayuda un huevo. Está muy llorón. Moquea hasta en el baño. Se emociona y emociona. Se le nota natural. Transmite buena onda, es un tipo muy sentimental. Eso no es debilidad. Es canchero al mango.

No ha llenado de garabatos la cabecita de sus muchachos. Por el contrario, les ha agradecido por llegar a la final y les ha pedido que ahora se diviertan. Ha llamado al ‘Kun’ Agüero, el mejor amigo de Messi, para que concentre y duerma con el ‘10′. Le da en el bobo, por su lado.

Ha hecho que lleguen Lo Celso, Martínez Cuarta, Joaquín Correa y Nico González, quienes quedaron al margen por lesión a última hora. Son detallitos que fortalecen y suman en el grupo. Y no va a ser...

Las palabras y milonga están demás. Por ratos estoy confiadazo y en otros recontra palteado. Solo Dios sabe el desenlace. Mandó a su hijo Lionel para que nos regale innumerables alegrías, ahora queremos que el destino le devuelva alguito. Que nos adelante la Navidad.

Que el arbolito se ilumine con la foto soñada por grandes y chicos. Por ricos y pobres. Por ti y por mí. Por Sudamérica, por Argentina, por Messi y por los niños. La cita con la gloria es a las 10 de la mañana. Allí te acompañaré, mi querida ‘Pulga’... Me voy, soy fuga.

