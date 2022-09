Del saque somos carnecita... Primer roche del ‘Cabezón’ con un técnico del campeonato local. El hombre quiso ver los entrenamientos de un club que tiene su estadio cerquita de la avenida México, pero le pusieron freno, le aclararon que no pierda su tiempo en ir. Y todo porque al DT del primer equipo, antes de enfrentar a su ‘eterno rival’, no le gusta que lo visiten, porque piensa que atrae la mala suerte. Este chistoso que le vino de casualidad dirigir un grande es un irrespetuoso y sonso por creer en tonterías. Por eso sus jugadores no lo soportan ni lo miran ni le hacen caso. Rexuxa…

Me pasan la voz que la ‘Muela’ está en falta con su técnico. El argentino los quiere a todos concentrados en el clásico y él anda haciendo publicidad desde sus redes sociales. Lo peor que no solo ha incomodado al staff técnico, también a algunos de sus compañeros, que aseguran que anda pensando en hacer negocios y en la cancha cada vez crece, pero en errores. Qué feo...

‘Acasexo’ anda bajísimo de recursos. Cada vez vende más cosas y alhajas que tenía en sus tiempos de hartas ‘fichas’ y tenía las ‘canallas’ que le daba la gana. ‘Tronquea’ todo lo que tenga valor y ahora maneja una ‘nave’ que es de principio de siglo. Gastó demasiado, reventó las tarjetas de crédito y alucinó que la pelotita le iba a durar toda la vida. Un día se acabó y se dio cuenta de que los que lo rodeaban solo estaban por su billete. Toca levantarse...

HAY TRAMPOSOS CON SUERTE

La firme que hay ‘tramposos’ con suerte. Me cuentan que ese arquero que pateaba penales y lo botaron de su equipo de Segunda, acusado de echarse, ha recibido el perdón de su ‘oficial’ y de nuevo está en casita, recibiendo su comida bien calientita. El problema es que le ha dicho a la tía de la cumbia que en 30 días vuelven a verse en el ‘telo’ de la avenida Belaunde, en Comas. Quéeeee... Me voy, soy fuga.

