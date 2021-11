Del saque somos carnecita... Ya me contaron que el ‘Bambino de los Andes’ encontró su mina de oro en el Perú. El hombre sabe que es querido por la gente, donde va le regalan cariño y ha decidido invertir en nuestra tierra. Me avisan que está comprando terrenos en Lurín y fácil empieza a levantar casas para vender. La neta que desde que viste la ‘Blanquirroja’ todo le ha ido muy bien, el pueblo aprecia su entrega y lo más importante es su humildad, siempre dispuesto a tomarse una foto, sin molestarse, ni aparenta que habla por celular como otros para pasarse de largo. Y no va cher...

Reapareció ‘Giselo’ con un nuevo amor. Se trata de una muchachita 20 años menor que él, su nombre empieza con ‘S’ de Silvana, está mamasota como sus anteriores conquistas y el último domingo se la llevó a Chepén a un concierto de ‘Agua Marina’ en el restaurante Costa Mar. Una inocente más en su lista. Curuju...

Me datean que ese arquero que con el cabello largo es igualito a Laura Bozzo, ahora también es ‘empresario’. El patita arregló con un club norteño, pero le dijo al mandamás que podía llevar un par de compañeros que tuvo en su exequipo y que le cobraba lo mínimo por convencerlos para que pongan la firma. Dicen que si hay un comentarista-representante, por qué no puede haber un futbolista-empresario. Quéeeee...

El ‘Ratón’ anunció que cuelga los chimpunes a sus 28 años. Ese muchacho tiene una pelea de cinco gatos en el techo que mañana se arrepiente y lo vemos dándole el próximo año. El chalaco tiene ‘canales’ por todos los distritos y si deja la pelotita le van a llover las denuncias por alimentos. Para este pechito es uno de los mejores prospectos que se perdió por no saber rodearse de buenas personas, su mala cabeza y los amigotes. Recuerdo que fue uno de los mejores cuando Perú enfrentó a Inglaterra, pero nunca entendió que con el talento no basta, también hay que ser profesional. Una pena...

Ya me contaron que ‘Arrocito’ está ganando más billete jugando Fútbol 7 que en sus tiempos de profesional. El zambo juega para el equipo de una cebichería, se presenta en todos los campeonatos y su paga es más de media ‘luca chola’ por partido. Y lo mejor es que le pagan antes de jugar. Pensar que estuvo en clubes donde no cobraba nunca y ahora hasta tiene asegurada la ‘jama’. Provecho...

Me voy, soy fuga.