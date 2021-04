Del saque somos carnecita... Me pasan la voz que el ‘Rei’ arrochó al zambito que recibe el mejor sueldo del fútbol peruano. Dicen que quisieron juntarlos, pero el habilidoso no perdona que le jugó chueco cuando estaba casado. Se metió con la que era su ‘firme’, sin importarle que era su causa. Eso no es nada. Si chocó con su sangre, la flaca de un primo. Así no es...

El ‘Loquito del Rímac’ se puso recontra al día con sus deberes como papá. Había cancelado un par de meses de la pensión, pero después pagó todo y hasta dio un adelanto. Por eso dejaron que lleve a su ‘cachorro’ al ‘Parque de las Leyendas’. También creo que si el arquero se puso en plan es por algún ‘sancochado’ porque la gente lo conoce de solidario y noble. A veces nadie sabe los problemas de nadie. Asuuu...

Hernán Barcos anotó el segundo de Alianza Lima con 'blooper' de César Vallejo por Liga 1. (GOLPERÚ)

El ‘Potón’, que ya no desea jugar a la pelotita, se ha comprado una casa en Jesús María. Rechazó varias propuestas porque quiere estar tranquilo y dedicarse a la familia. Lo malo que en esa zona, muy cerquita, tiene su depa una ‘amiguita’ que lo puso loquito cuando jugaba en el Callao. No vaya a ser que se le cruce y le mueva el piso. Noooooooo...

La verdad es que no entiendo cómo en la rica Vicky sigue trabajando ese tipo que le gritaba: ‘Cag...’ a los jugadores cuando acabó el partido que los mando a la Segunda y casi se va a las manos con ‘Chicho’, quien lo destrabó por malcriado y desubicado. Este individuo es el encargado de promover la imagen del club. Y lo más gracioso es que odia a los periodistas. Fuiiira de acá...

La gente del primer puerto está que vuela. No saben por qué y para qué han contratado a la esposa del gerente deportivo. Aseguran que le han inventado un cargo a la señora y todo porque es muy amiga de la esposa del amigo de ‘Marco Antonio’. O sea que con la plata del club primero trajeron al chato Renzo y ahora a su ‘patrona’. Mientras tanto el equipo sigue en la lona... Me voy, soy fuga.

TE PUEDE INTERESAR:

Empezaron la Libertadores y Sudamericana: La participación de los peruanos es peor que un parto de cuatrillizos

‘Chiquito’ se consiguió una madurona, que le ha alquilado un depa para que tenga donde dormir

Cafetero le pidió al 10 su camiseta después del partido, pero ‘la estrella’ lo mandó bien lejos

El ‘Tigre’ se me cayó: defiende a Jefferson y Corzo y se olvida que cada día mueren cientos por el ‘bicho’