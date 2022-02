Del saque somos carnecita... Muchachos, volvemos a nuestra realidad. A nuestra pelotita y datos picantes. Ya me contaron que ‘Chiquito’ está haciendo travesuras en un condominio en el cruce de la avenida Universitaria con Santa Elvira, en Los Olivos. Entra al mediodía y sale antes de las 4 de la tarde. Luego, como anda bajo de billete, chapa un taxi que lo lleve hasta el barrio de ‘Los Álamos’ y se encierra en su cuartito. Asuuuu....

Me pasan la voz que ni bien salió una boleta de venta de una cebichería de la Vicky, donde se leía que los precios eran recontra caros, el ‘Rei’ salió a defender el local desde sus redes. Decía que por la calidad del producto, todo estaba bien pagado, pero lo que no revela es que por publicar todo eso le llega a su casa, vía delivery, harto cebiche y cuando va, no le cobran. Así cualquiera saca cara. Es por interés y nada más. Y no va a ser...

EX DEL ‘RATÓN’ RECIBE MENSAJE DE ‘CACHURRITO’

Así que la expareja del ‘Ratón’, la chica con pinta de modelo, recibió un mensaje en su ‘wasap’, Era ‘Cachurrito’ que le ofrecía amistad y ella le respondió que prefiere estar lejos de los futbolistas y peor si juegan en la Liga 2. El patita quiso ‘florearla’ que solo era por este año y la señorita le aclaró que sigue todos los campeonatos y ya sabe que su carrera está de bajada. Noooooo... Hay un run run que Jack, quien juega en Cusco y tiene el mismo apellido que ‘Mano de piedra’, había cambiado porque recibía charlas del pastor de una iglesia cristiana, pero me avisan que últimamente se ha olvidado de esos consejos y está caminando por donde no debe. Una más y lo lanzo. Ayayayay... Me voy, soy fuga.

TE PUEDE INTERESAR

Perú vs. Uruguay: “En ese mítico estadio dimos cátedra de fútbol, hay que levantar a los fantasmas”

‘Pisa Pelota’: Los chibolos de Ecuador parecían aviones y nosotros unos conos

Perú vs. Ecuador: No estoy preocupado, pero sí inquieto y ansioso