Del saque somos carnecita… Estoy volando como mela. Me va a reventar la vena de la frente. Le han quitado 8 puntos a mi Boys y lo han puesto al borde del descenso. O sea, son berracos, drásticos y malos con la rosada y se hacen los buenitos con otros.

A los peloteros de un equipo de Juliaca, sus dirigentes no les pagan sus cuotas de EsSalud hace 6 meses, los jugadores reclaman, pero nadie les quita nada y se van de alivio en la Liga 1. La justicia no es igual para todos. Y los chalacos no se van a quedar con los brazos cruzados. Qué abuso. Sí, señores...

Me pasan la voz que la academia de ‘Acasexo’ tiene menos alumnos que colegio en pandemia. Por eso, el hombre ya se preocupó y mandó a ofrecer media beca a todo el que se matricule. Pensar que cuando estaba ganado, tenía una ‘trampita’ por día y hasta un alcahuete que le compraba la cerveza. Ayayayay…

El exjugador celeste recordó en 'La fe de Cuto' la vez que jugó en su pueblo Córdoba y todo lo que vivió el día de su primer partido profesional.

El ‘Rei’ sigue disfrutando de la vida, pese a que los clubes donde va los deja al borde del último lugar. Estuvo en el ‘Ciclón’, jugó peor que nunca y a mitad de semana se fue a Magdalena a grabarse un nuevo tatuaje en la espalda. Eso sí, hizo la publicidad respectiva, para que le salga gratis y se fue a casita. El muchacho cree que sigue teniendo 20 años, porque aseguró que en el 2023 vuelve por la puerta grande a Primera. Plop…

Bien Mirtha, la voleibolista con diente de coneja, hace sus polladas, las vende y todo lo maneja por sus redes. Pero se ha puesto de pie con una bebé de 10 meses que está enfermita y sufre de anemia. La familia organizó una rifa prosalud y la matadora en ‘one’ está apoyando. Además de mamacita, tiene buen corazón. Vale… Me voy, soy fuga.

