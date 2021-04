Del saque somos carnecita... Por siaca, ya me contaron que el ‘Pitbull’ volvió a las andadas. Camina con la nariz ‘chancada’ y se baraja que fue entrenando con su equipo, pero la firme es que otra vez volvió a discutir de noche y le tocó perder. Bien dicen que para un guapo, hay otro guapo. Y cuidado, que ya no vale que sepas artes marciales, box, UFC y tantas ‘hueveras’ más. Ahora bajan de un carrito, moto o bicicleta y no da tiempo ni que llegue la ambulancia porque te aseguran en una. Así es...

El ‘Rei’ tiene su ‘bobo’. Es la imagen de una tienda de zapatillas y como le sobran los vales para sacar hartos pares, se los está regalando a sus causas que andan con el bolsillo sin monedas y lo único que les suena son las llaves de sus casas. Es solidario y se aplaude. Vale...

El ‘Loco del Rímac’ estrenó romance. Cuentan que es una muchachita que vive en Monterrico y otros afirman que se parece a ‘Fernandita’. Si es así, espero que haya arreglado todo con la chica que lo denunció por no mandar la pensión. A la nueva, le digo que se cuide, que el hombre cuando se ‘raya’ estirá la mano con facilidad. Nooooooo...

Ese ‘Conejo gordo’ es un caso de aquellos. Como a mitad de año quiere meter un arquero en Matute, en todos los partidos de los ‘blanquiazules’ ‘maletea’ a ‘Caíco’ Rivadeneyra. Que lo ve nervioso, que debe salir más rápido, que se avienta por gusto. Le ve todos los defectos. Los mejores son los que dejan su cupo. Qué feo... Me voy, soy fuga.