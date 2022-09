Del saque somos carnecita… La neta es que veo la Champions y me quedo impresionado con lo atléticos que son los tres delanteros top de la actualidad. Haaland mide 1,94, Lewandowski 1,85 y Mbappé 1,78. Los tres son unos ‘bestias’ del gol. Además de su calidad, velocidad, técnica, habilidad, potencia y nivel, hay un punto importantísimo: su somatotipo los ayuda como mela. Están hechos de fierro. No es verse fuerte, agarrado, roca. Es estar dibujado, pura fibra y músculo. Estos bravos invierten sus monedas con un nutricionista de reconocimiento mundial. Comen sano y hacen el amor sano. Los defensas rebotan cuando van al choque y ese segundo que ganan lo aprovechan para clavarla en el arco. Solo necesitan una pestañeada para marcar la diferencia. Por eso valen lo que valen. Miro lo mejorcito que tenemos nosotros para escoger ahora que se vienen las Eliminatorias y la verdad que me pongo rojo de vergüenza. Ya fue Paolo por edad. Lapadula es entusiasta y peleón. Ruidíaz pesa 50 kilos mojado. Y después, paro de contar. Tiene un chambón el ‘Cabezón’ Reynoso. Sí, señores...

El ‘Rey de los huevos’, o mejor dicho, un ‘huevo grandazo’, se la hizo a la Tarazona, que tiene calle y ha caminado. Me piden que comente del tema y yo la tengo clarita. Ella no se enamoró. Y él tampoco. El tema pasó porque la muchacha vio una posibilidad de asegurar el futuro y puso sus fichitas a la fidelidad y portarse bien. Y el empresario quiso darse un gustito como en los saunas que visita. Esos en vivos en un programa de farándula, mostrando su mansión, camionetas y que eran felices, nunca me lo creí. El pelado le siguió el amén un rato a la flaca porque es figureti y le encantaron las cámaras y la pomada. El amor no se va de la noche a la mañana. Simplemente no hubo. Nada que ya me aburrió o se acabó el sentimiento. Solo son los pretextos. Y no va a ser...

Me pasan la voz que la ‘oficial’ de un jugador anda ensayando para abrir su cuenta de OnlyFans. Parece que el chico tiene un salario bajito y no le depositan lo necesario para los gustitos de su ‘media naranja’. Es por eso que la fulanita ya empezó a practicar publicando sus fotos atrevidas. El marcador-volante la alienta desde la Liga 2. Dizque la incentiva, eso sí, cuando van más allá, salta como una ‘Hiena’. Noooooo…

Así que ese zambito que nació en Talara, pero algunos lo llaman como la Ciudad de la Eterna Primavera, está muy hincha de Pamela. La sigue por las redes, también le escribe al wasap y por ahora no lo chotean, pero ya la está aburriendo. Sabe que es tóxico y cuando se obsesiona, timbra a cualquier hora, como lo hacía con la actriz que lo botó por meterse con un español malcriado y lleno de anabólicos. Qué feo... Me voy, soy fuga.

TE PUEDE INTERESAR

Me dicen que el profe del club de La Vicky está más pintado que patio de colegio nacional

Jefferson Farfán en el clásico peruano lucía como un viejo gordito y potón en una pichanga de chibolos

‘Usain Bolt’ aprendió la lección y ahora es ‘’paganini’ a medias: novia lo banca y está a su lado