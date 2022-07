Del saque somos carnecita... La firme que me da tremendo gusto ver a un equipo peruano jugando de tú a tú en un torneo internacional, de visitante, como lo hizo Melgar el miércoles. Tuvo las mejores ocasiones y fácil debió traerse los tres puntos de Colombia.

Jugó mejor que Deportivo Cali, pero le faltó embocarla y ojalá que eso no le pase factura en Arequipa, porque la presión será distinta y el rival saldrá con un nuevo aire. Esto es lo que pasa en una definición de ida y vuelta, te da oportunidad de replantear para los 90 minutos restantes.

No es como en el repechaje de un solo duelo, donde no puedes fallar y tienes que salir a matar. Algo que parece que Gareca se olvidó y unos ‘canguros’ nos dejaron fuera de Qatar 2022. Sí, señores...

No hay dos partidos iguales. Así que aprendamos de los errores y nada de triunfalismos. Algunos sonsos ya están diciendo que en la altura de Arequipa, de local y con la presencia de Cuesta, Melgar debe ganar sí o sí. Tiene el favoritismo sí, pero con eso no se gana.

Hay que demostrarlo jugando bien, siendo serio, responsable. Lo bueno es que se nota trabajo táctico del argentino Néstor Lorenzo. Por algo ha sido fichado para dirigir a la selección de Colombia. El equipo podría hacer historia y avanzar más en el torneo. Paso a paso y un buen lavado de cabeza para que nadie se maree antes de tiempo. No vayan a meter cebicheros a la concentración. Así es...

Los laterales rojinegros Alejandro Ramos y Paolo Reyna han despertado elogios, lo merecen, hacen gran trabajo, pero así como el equilibrio en la selección pasa por Tapia y Yotún, en Melgar esa función recae en el buen momento de Alexis ‘El Chaca’ Arias. Quita y sabe jugar, hace la simple, no se complica, si sigue así fácil puede recibir un llamado desde la Videna. Y no va a ser...

Me avisan que el romance entre un volante del equipo de todos y su chica reality habría sufrido un ‘stand by’. Lo que pasa es que el patita le pidió que una vez que acabe la primera parte del programa donde sale, vuelva donde está él y se quede hasta fin de año.

La chica respondió que no puede dejar su ‘chamba’ y lo mejor es que lo piense bien, porque así no van a funcionar. Con razón estuvo con la cabeza en otro lado en el fatídico lunes 13. Ayayayayyyy... Me voy, soy fuga.