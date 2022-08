Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Me pasan la voz que el delantero que debutó en Brasil está volando con su hermano, después del ‘ampay’ donde revelan sus amores prohibidos. El hombre le deposita miles de ‘cocos’ mensuales para que sus sobrinos tengan una buena vida y no les falte para sus estudios.

Ahora que se enteró de que el ‘General de las trampas’ tendría un nuevo heredero con una ‘veneca’ se rayó y no le responde el fono. O sea que el seleccionado más querido del país recibe patadas, se cura de lesiones y chambea lejos de los suyos para ayudar a su familia, pero su brother mayor no lo valora. Ya pasó la base 5, pero trae problemas y mochilas como un mocoso. Así no es...

El nuevo invitado de 'La fe de Cuto' contestó las preguntas Ping Pong del programa y contó sus más íntimos secretos.

FIGURETI SE MUERE PORQUE LOS PELOTEROS LO SALUDEN POR REDES

Reapareció el figureti que cree que tiene harto barrunto. Se muere porque los peloteros lo saluden por redes y lo nombren en todos lados. El ‘Rei’ le pidió un juego de camisetas para un campeonato en Lurín y al toque le dijo que no se preocupara y ya le envió los uniformes. Eso sí, le pidió una fotito para las redes. Fijo que a ese equipito lo eliminan en one. Fue a Qatar, decía que íbamos a jugar nuestro segundo Mundial consecutivo y perdimos el repechaje. Rexuxa...

VOLANTE QUE NINGÚN CLUB QUIERE CONTRATAR

Por siaca, hay un volante que ningún club lo quiere contratar y eso que jugó en el extranjero, porque corre como una tortuga y tiene menos llanta que auto ‘descuartizado’. Es el mismo que se pone romántico cuando sale el ‘Solcito’. Bueno, ahora que está con el tiempo libre, anda tras los pasos de una madurita de la Unidad Vecinal del Rímac. Afirma que no la timbra, tampoco le escribe, porque ella sale a la avenida Tarapacá y la recoge. No dejan huellas ni pruebas en el camino. Provecho...

El chibolo Cornejo de Matute tiene un corazón de oro. No olvida de dónde viene, sus orígenes y, aprovechando su día de descanso, se fue a Pariacoto, la tierra donde nacieron sus viejos. Allí juntó una mancha de niños y les empezó a hablar de cómo se pueden alcanzar los sueños de ser un futbolista profesional. Vale... Me voy, soy fuga.

