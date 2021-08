Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Así que el ‘Tigre’ mandó un mensaje con ‘coba’ a los seleccionados que juegan en la liga ‘gringa’. Entre broma y broma aseguró que a veces se queda dormido viendo los partidos de ese campeonato. Más claro que el agua. Allá solo se engorda la billetera, pero no se crece profesionalmente. Lo acepta si estás en los últimos años de tu carrera, no cuando eres joven y puedes crecer en otra liga más competitiva. El argentino sabe que si los jugadores no tienen exigencia, no darán pelea en las Eliminatorias. Las cosas como son...

Ya me enteré que ese parrillero ‘Mamelli’ que se pondrá el buzo de un cuadro imperial, se fue corrido por un ‘anticucho’ y salió con el tango de que estaba estresado. Apenas limpió sus arrugas, movió sus fichas y encontró equipo, porque su empresario es influyente y tiene harta pantalla. Curuju...

Sporting Cristal y Peñarol volverán a medir fuerzas, esta vez en Montevideo, por el duelo de vuelta de los cuartos de final en la presente edición de la Copa Sudamericana. Partido que se disputará desde las 5:15, hora peruana.

Así que en el sur, un exadministrador le está haciendo la vida imposible a ‘Antonio Banderas’’. Como el antiguo ‘men’ metía inflador a todo y ahora no puede, lo para ‘maleteando’ y ya le dijo al dueño que el hombre es el culpable de que puedan irse pa’ La Habana, porque recomendó al ‘ayudante de conos’ de Bielsa que está colero. Asuuuuu...

La firme que ‘supermantequilla’ no es gil. Casi todas las semanas se come dos o tres pepas por partido y encima tiene que aguantar a unos liquidadores en su equipo, pero el hombre está haciendo caja para recuperar lo que perdió hace un tiempo por culpa de los ‘amigos de lo ajeno’. Es de los que más gana en su equipo y por eso aguanta hasta a esos dirigentes que creen que están en su chacra. Ayayayayyy... Me voy, soy fuga.

