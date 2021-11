Del saque somos carnecita… Se viene una semana clave para la selección y no podemos ceder ni un ‘cachito’ si queremos seguir con vida. Esos seis puntos son oro puro. El ‘Tigre’ debe ponerse mosca y concentrar a todos antes de que se le escape la tortuga. No vaya a ser que sea el cumpleaños de un ‘angelito’ y arme un fiestón como el del búnker y varios terminen infectados con ese virus maldito. Guerra avisada…

Por siaca, me datean que vieron a Mafer de Chorrillos caminando apurada por el óvalo Gutiérrez en Miraflores. Estaba inquieta, mirando a todos lados, hasta que un auto se acercó y el chofer le dijo que había sido enviado por un zambito que adelantó su viaje para unirse a la blanquirroja. Asuuuuu...

Así que el ‘Ratón’ sigue haciendo de las suyas y no hay quien lo pare. Ahora sus pies lo llevan de noche a una casa que está cerquita al ‘Parque de las Leyendas’. Aseguran que hace buen tiempo conocía a una muchacha, pero recién se ha logrado. Lo malo es que ella tiene un historial anterior con un par de peloteros y en cualquier momento le vuelve su ataque de celos. Qué palta...

Revive el polémico caso que vivió Paolo Guerrero por dar positivo en la prueba antidopaje en el 2018 y que por poco lo impidió de ir al mundial. El gigante del streaming ya comenzó el rodaje de la bioserie que narrará esta batalla legal entre el futbolista y la Asociación Mundial Antidopaje.

Ya me contaron que ese ‘charrúa’ que dirigió a un equipo cajamarquino, llamó a Trujillo y ofreció sus servicios para dirigir al equipo más popular de la ciudad. Le respondieron que ya habían contratado entrenador, entonces avisó que fácil la hacía de gerente otra vez y le respondieron que ya tenían el puesto ocupado. Como sea quería chapar algo. Curuju...

EL ‘REI’ SE PASÓ DE GRACIOSO

Ya me enteré que el ‘Rei’ se pasó de gracioso. Descendió con su equipo, en los últimos partidos no jugaba y era porque no se encontraba en buen estado físico. Ahora que acabó todo y ya les dieron vacaciones, sale a correr hartos kilómetros. Asegura que puede estar en días libres, pero eso no quita que debe mantener el ritmo. La verídica que eso debió hacer cuando estuvo en pleno torneo. Y no va ser... Me voy, soy fuga.

