Del saque somos carnecita... Acá no hay amor al país, mucho menos nostalgia, pero sobre todo, nada de propuestas de otros países. Así que ya es hora de que no nos comamos el sapo y todos los cuentos y tangos. Entiendo el sistema del fútbol, cómo se mueve, pero que no nos agarren de giles. Me avisan que el ‘Tigre’ llamó a algunos de sus compatriotas ‘mermeleros’ para decirles que vendan la historia que lo quieren árabes, egipcios y otros más, pero la única verdad es que nadie lo ha timbrado. Eso se estila cuando estás a punto de una renovación o fichaje para elevar tu cotización. Que también evalúen que nos clasificó a Rusia con tres puntos de mesa y que una selección de panaderos nos eliminó de Qatar. Casi todo el Perú lo quiere y lo respeto, pero las cosas claritas...

Los papás del chato cervecero renuevan votos matrimoniales

Me pasan la voz que en julio se viene un tono con cumbia y chelas. Será en Trujillo y el motivo es que los papás del chato cervecero renuevan votos matrimoniales y él se encargará de armar el señor fiestón. Dizque se va a escapar del ‘desierto’ y todo porque desea brindar a nombre de sus viejitos. Asu mare...

Me cuentan que ‘Alfa y Omega’ es el más feliz de ir a entrenar tempranito a la sede de Lurín. Aseguran que la ‘veneca’ que le atendía en el grifo cambió de turno. Él pasa para verla, dejarle mensajitos, a veces un cariñito y listo. Aseguran que ya ‘campeonó’, pero por trabajo ella no lo veía, pero ahora todo vuelve a empezar. Y no va a ser...

El ‘Pitbull’, mano larga con las chicas y que vive de la joyería que heredó de su familia, anda por Dubái. Se fue siguiendo a la Blanquirroja y decidió quedarse un buen tiempo por allá. Lo mejor que ha hecho, porque por disfrutar la vida en esa parte del mundo le comunicó a su empresario que no le busque equipo, porque la pelotita ya fue. ¡Gracias a Dios!... Me voy, soy fuga.

