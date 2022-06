Del saque somos carnecita… Hay un fuerte run run que el ‘Tigre’ llegará en los próximos días a Lima para poner su firma y seguir al frente de la Blanquirroja. La verídica es que el hombre hasta hoy no tiene ninguna oferta seria de alguna selección ni club, tampoco desea esperar hasta después del Mundial para sondear propuestas. Eso sí, dicen que negociará nuevas cláusulas a su contrato. Lo cierto es que en ningún lugar del mundo lo van a amar como aquí. Eso inclina la balanza para que se quede. Eso sí, va a tener que ajustar su presupuesto. Así es...

Ya me contaron que la familia de ‘El Bambino de los Andes’ no ve con buenos ojos que el guardaespaldas que lo ‘chalequeó’ en su viaje a la Ciudad Imperial haya sido el ‘Chespirito’ que anda metido en San Luis. Es el mismo que se hizo el loco aquella vez que unos traviesos metieron amiguitas al Golf Los Inkas y también tuvo un problema con el ‘10′ que no juega, porque agarró lo que no debía tocar. Qué palta...

Lapadula disfruta de sus vacaciones en Cusco. (Foto: Instagram | Gianluca Lapadula)

LA MODELITO QUE PARECE UNA MANZANA Y ‘LA SERPIENTE’

Todo se sabe, hay una modelito que parece una ‘manzana’, que desde que conoció a una ‘Serpiente’ son amiguitos íntimos y se quieren mucho. Ya hay fotitos personales que se envían, aunque el contacto físico no se ha dado y todo porque él se paltea. Hace un año coincidieron en un mismo restaurante, pero los ‘sapos rabiosos’ impidieron que se junten y cada vez que pueden tienen conversaciones subidas de tono. Ella ya metió presión para que la lleve a conocer esas tierras por donde trabaja, pero él sabe que en ese país están penados los ‘dame que te doy’, por eso le ha dicho que espere un poco para darse una escapadita por la Madre Patria. Curuju...

Así que hay un argentino que nació en La Vicky y ahora juega en el ‘Papá’ que anda en la ‘vida loca’. Dicen que es titular en todas las discotecas del ‘Ombligo del mundo’ y hasta le han dado algunas llaves de un par de locales para que se encargue de cerrarlos y abrirlos. Pensar que se vendía de correcto y ahora su otra pasión es empinar el codo. Noooooo... Me voy, soy fuga.