Del saque somos carnecita... La neta es que yo respeto opiniones, posturas, mentalidades y religiones porque cada uno es libre de vivir como quiera. Que esté en desacuerdo es problema mío y no de ellos. Lo que no tolero son a los falsos, hipócritas, ‘coberos’ y desleales. Las redes son positivas para el trabajo y temas de comunicación e información. Lo que no me cuadra son esos ‘cariñosos’, ‘románticos’, ‘lindos’ y que publican hasta cuando están sentados en el inodoro.

‘Te amo’, ‘Eres el amor de mi vida’, ‘Mi estrellita, mi luz, mi luna, mi sol’ y cada cita de poeta que rebuscan en Google. Esos son los peores y hay que tenerles miedo porque ni mela les sale del corazón. Esos se hacen notar porque algo esconden o traman. A tu persona favorita se lo tienes que decir ‘face to face’, a solas y sin pegarla de payaso.

Yo me cuido de los serios, de los caballeritos, porque no los descifro. Los naturales se muestran tal como son y uno sabe por dónde viene la mano. Eres el ‘hombre perfecto’ en Instagram, Facebook y las demás aplicaciones, y afuera de tu casa tienes varios ‘canales’ y hasta metes a tu trampa a la casa donde vives con tu mujer. Ayayayayay...

Me pasan la voz que el ‘Tigre’ mandó al sótano 10 a un central al que le encantan las chicas plásticas y no dejo coja a la que invitó a la tierra del Chavo. Lo bueno es que solo corrió con los pasajes, estadía y uno que otro caprichito. Bueno, vayamos al dato, el muchacho se desubicó en un intercambio de palabras con el DT y se agrandó. Le aclaró que con su presencia en la cancha al equipo le iba bien.

Parece que sufre de Alzheimer porque se ha olvidado de que por su culpa perdimos puntos que nos hubieran dado la clasificación directa al Mundial. Lo real es que así pida perdón y rece 100 padres nuestros y 100 ‘Santa María, madre Dios, ruega por nosotros’, no lo van a llamar. Alucinen que prefieren a la ‘Sombra’. Es decir, ni de pan con relleno y camote. Nooooo...

‘9′ ENGREÍDO MANDÓ UN MENSAJE A LA VICKY PARA ARREGLAR CON LA CAMISETA DE SUS AMORES

Los ‘Fondeados’ de la rica Vicky están curados. Un ‘9′ engreído mandó un mensaje con un causa para arreglar con la camiseta de sus amores, pero en one lo ‘parcharon’. La respuesta fue que primero lo meten a una cámara de resonancia magnética para que le chequeen hasta el mínimo huesito y rulito. Además, tenía que firmar una cláusula para que si se lesiona de la rodilla no le dan un centavo. Lo de su compadre le ha pasado la factura. Curuju...

UN CONSEJO PARA EL COMENTARISTA EMPRESARIO

Un consejo hasta de un conejo para el comentarista empresario. No choques con la gente que te tiene agarrado de la corbata porque hay documentos que te hundirían más que el Titanic. Los del Rímac ya están hartos de que cada vez que te arrochan con un CV de técnico o pelotero extranjero, tiras los perros en la tele. Suelta a la ‘Mosca’. Le pegas con el propósito de ganarte una comisión. Y cuidado que Roberto no aguanta pulgas y cualquier día te clava los toperoles. Rexuxa... Me voy, soy fuga.

