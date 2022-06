Del saque somos carnecita... Todo se sabe . El ‘Tigre’ se despidió del Perú con una buena cena en una Trattoria de Miraflores. El lunes, por la noche, pidió un espacio cerrado y fue con toda la familia. Estaba en un lugar ‘caleta’, pero como no falta un ‘sapo rabioso’, con pana le tocó el privado y al final tuvo que pararse y tomarse fotos con medio local. Era lo mínimo que podía hacer. Sí, señores...

Bien el ‘Orejas’. No olvida su barrio de Collique y ahora, con el nuevo contrato, uniformó al equipo de la zona, donde también defendió sus colores cuando era chibolo. Por eso lo quieren y siempre lo tienen presente. Ya sabe que a fin de año, del colegio donde estudió, tiene que apadrinar a la promoción. Y no va a ser...

Me pasan la voz que ese argentino que renunció a dirigir al ‘Papá’, cuyo apellido empieza con A de Amelia, se fue a ver a los dirigentes y les dijo que se iba porque ningún jugador lo pasaba. El parrillero se había dado cuenta de que le tenían bronca y lo ‘apuñalaban’ cuando daba alguna indicación. Qué feo...

El exfutbolista se animó a hablar con 'Cuto' sobre ese polémico episodio que llegó incluso, como él dice, a avergonzarlo.

MIRTHA BUSCÓ UNA ODONTÓLOGA

Mirtha, la matadora más rica de nuestro vóley, anda con los detalles que antes no le importaban y en ‘one’ buscó una odontóloga para que le corrija unos problemitas con sus dientes, y todo porque aseguran que su nuevo galán es de fijarse mucho en esos temitas. Lo malo que el patita critica, pero no le dio un mango para que se atienda, sino que ella chapó un canje. Así no es...

Hay un run run que el ‘Sinchi’ que ganó la Sudamericana estuvo malito. Le dio parálisis facial y pese a que está mejorando todavía tiene que seguir un tratamiento. Está en terapia y le han puesto freno de mano porque no puede tomar trago hasta nuevo aviso. Lo bueno que los médicos le han dicho que solo depende de él para salir adelante. Vale... Me voy, soy fuga.

