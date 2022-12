Del saque somos carnecita... Yo soy podrido al mango y la verídica que huelen feo los problemas que podrían mandar a la ‘Misilera’ a la Liga 2. Antes de que cediera sus derechos de televisión a un consorcio privado, no había incumplimientos a los requisitos que piden en San Luis. Después aparecieron todas las faltas y ahora le negarían la licencia.

TE VA A INTERESAR: EL MUNDO DEL FUTBOL PASÓ LA NAVIDAD ORANDO POR PELÉ

Si en verdad se ha faltado a la norma, que se trate por igual a todos los involucrados. Lo más lamentable es que al glorioso club del puerto han llegado unos ineptos que no atan ni desatan. La firme que los directivos deben dar la cara y no hacerse los locos con los hinchas chalacos que la pasan mal. Sí, señores...

Ya me contaron que el ‘Tigre’ anda con el ‘serrucho’ en el bolsillo. Se le cayó la careta de buenito y ha mandado emisarios para que lo ofrezcan en La Vicky. Dicen que solo espera un tropezón de ‘Chicho’ para regalarse con lacito. Pero como el ‘pelucón’ no es gil, no piensa esperar y sus allegados anda diciendo que lo piden en la tierra del ‘Chavo’ para reemplazar al ‘Tata’. La verídica que está tan desesperado por chapar un buzo que hasta mandó un proyecto a la selección del sur que ya tiene entrenador. Ayayayayyyy...

William 'Periquito' Chiroque brilló en la Copa América 2011, pero ¿por qué no siguió en la selección? El piurano le contó a 'Cuto' por qué no encontró espacio en la selección peruana. 'La fe de Cuto'.

EL ‘REI’ TIMBRÓ A UNA AMIGUITA; PERO YA NADIE LO EMPELOTA

El ‘Rei’ es un personaje. Hace poco estuvo por el ‘Viejo continente’ y se acordó de una amiguita que le daba trato de pareja que vive esos lares. La timbró y le dijo para verse, pero la señorita lo arrimó en ‘one’. Parece que se olvidó que ya no es el chico que estaba de moda y ahora que no está en la pomada, nadie lo empelota. Qué palta... Me voy, soy fuga.

MÁS INFORMACIÓN: