Del saque somos carnecita... El fichaje del argentino Diego Buonanotte ha generado expectativa en el Rímac. Tiene 34 años y ojalá la máquina no necesite bajada de motor. Ha jugado en River Plate, Málaga y Granada de España, Pachuca de México, AEK Atenas de Grecia y Universidad Católica de Chile. Tiene recorrido, títulos y experiencia. Eso sí, no ha tenido continuidad en los ‘cruzados’ en los últimos meses. Aunque el torneo local es de tan bajo nivel, que no sería la primera vez que un extranjero en bajada llega y hasta se convierte en el mejor del año. Las cosas como son...

TE VA A INTERESAR: EL MENSAJE DE PIZARRO ES UN JALÓN DE OREJAS PARA LOS CHICOS QUE RECIÉN APARECEN EN EL MUNDO DE LA PELOTITA

‘Cuando Jefferson Farfán llegó al club, no se le hizo ningún tipo de prueba médica’. Las declaraciones del que fue médico de Alianza Lima dejan mal parados a los que manejan el club. Todo el mundo sabía que el delantero tuvo problemas para ser fichado en clubes del extranjero por su mal a la rodilla, pero en Matute se habrían hecho los ciegos para priorizar los réditos económicos que daría fichar a un jugador de renombre, aunque no estuviera bien de salud. A veces, los business importan más que la parte deportiva y eso hace daño a la pelotita. Así es...

El nuevo invitado de 'La fe de Cuto' se animó a contestar el Ping Png del programa y confesó sus más íntimos secretos.

Me avisan que al final de la avenida Javier Prado hay broncas internas. La ‘Muñeca’ no lo pasa al ‘Coco’, no lo puede ver ni en pintura. Dicen que a pesar de que sacaron al entrenador del primer equipo para mandarlo a la reserva, le ha dicho a su entorno que el próximo año llegará otro para ese puesto. Parece que ni saliendo campeón del torneo salvaría el cargo. Guarda que corre puñete...

LA ‘PULGA’ PODRÁ SER ‘PAGANINI’, PERO NO OLVIDA SU SANGRE

La verídica que la ‘Pulga’ podrá darse sus escapaditas y ser ‘paganini’, pero no olvida a su sangre. Para el chato, la familia es primero. A su viejita le cumple todos los caprichos que pide, su billete lo maneja su hermana y cuando un amigo le pide un centro no se hace de rogar. Vale... Me voy, soy fuga.

TE PUEDE INTERESAR: